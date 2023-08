Estos 5 hombres nos cuentan por qué les encanta el sabor de la vagina

“Cuando uno tiene química con alguien sus olores, sus sabores y sus sudores le excitan”, Lalo, 41.

Así como no existe un vestido que le agrade a todas las mujeres, no hay una vagina cuyo sabor y olor sean de un gusto universal. En este punto estuvieron todos de acuerdo, sin excepción. Para la mayoría de estos hombres, el gusto por los olores y sabores de una mujer tiene mucho que ver con la conexión que tienen con ella.

Óscar, de 29 años, tiene claro por su parte que los prejuicios relacionados con la higiene no caben en esta discusión: “Hay mujeres con un sabor u olor fuerte y eso no tiene que ver con el aseo personal, es su parte íntima que tiene esa particularidad”. En palabras de Sebastián: “que me guste o no depende de mi química, lo que para mí es un olor agradable o interesante, para otros no lo es y seguramente está mediado por las sensaciones también”.