¿Es mito o verdad que la vagina se estira por tener mucho sexo? ¡Descúbrelo!

La realidad es que no hay forma de saber cuántas parejas sexuales ha tenido una mujer por el tamaño de su vagina y, si lo hubiera, tampoco importaría, pues esta información no revela el verdadero valor de un ser humano. La vida sexual no afecta el tamaño de la vagina, pero hay algunos factores que sí provocan cambios en ella después del sexo.