6 tips de limpieza para tener un cuarto de baño impecable rápido y fácil

¿Quieres que el cuarto de baño luzca impecable? Te hemos preparado una guía práctica para lograrlo. No importa si tienes una reunión o simplemente quieres que este limpio y ordenado, estos consejos y técnicas te harán la vida más fácil.

Sigue estos 6 tips que sí funcionan para hacer una limpieza general sin cansarte. Te aseguramos que cuando termines no estarás agotada y verás la recompensa: ¡un baño reluciente!

Para comenzar te dejamos una lista de artículos básicos que necesitarás para la limpieza de tu baño.

Guantes de limpieza para proteger tus manos

Esponjas y cepillos

Paños de microfibra o trapos

Limpiador multiusos

Limpiador para inodoro

Vinagre y bicarbonato de sodio

Cubeta o balde

Mopa o trapeador

Limpiador de vidrios

Limpiador de drenaje

Bolsas de basura

Tener todo preparado antes de entrar a limpiar, te ahorrará más tiempo del que imaginas.



Guía práctica: 6 consejos para dejar tu cuarto de baño impecable

1. ¿Qué es lo primero que se limpia en un baño?



Es normal en los momentos que hay que hacer limpieza en el hogar no sepas por dónde empezar. Cuando estés en el cuarto de baño lo mejor es comenzar con las superficies menos sucias y avances hacia las que necesitan más atención. Esto evitará que los gérmenes y suciedad se propaguen. ¡Terminarás más rápido y sin cansarte!

2. Elimina manchas y moho



El vinagre blanco y el bicarbonato de sodio son productos naturales que te servirán para eliminar manchas, sarro y moho fácilmente. Espolvorea un poco de bicarbonato en la superficie que vayas a limpiar. Después, con ayuda de un atomizador, rocía vinagre. Deja actuar por unos minutos para que la mezcla penetre y retíralo con agua.

Si las manchas persisten, repite la operación y talla con un cepillo o fibra. Puedes usarlos para limpiar azulejos, juntas, inodoros y lavabos.

3. Grifos relucientes: ¡es posible!



Otro elemento que sí funciona para eliminar la suciedad es el jugo de limón. Janice Anderssen, autora del sitio Home-Dzine, recomienda limpiar el sarro de las llaves o grifos con él. ¿Cómo? Al menos una vez a la semana desenrosca las piezas y déjalas remojar en jugo de limón unos 10 minutos. Luego, utiliza un cepillo de dientes para frotar suavemente las partes en las que se acumuló la suciedad.

4. Azulejos y pisos brillantes



Para dejar los azulejos limpios y como nuevos en tu cuarto de baño, el sitio Stay at Home Mum sugiere utilizar vinagre. Haz una mezcla de agua caliente, vinagre blanco, bicarbonato de sodio y un poco de amoníaco y limpia con ella el piso. Ayúdate de un trapeador o mopa.

Si tienes azulejos en tus paredes, utiliza la misma mezcla para limpiar las juntas. El resultado será maravilloso, ya que la acidez del vinagre (además de desodorizar y desinfectar) elimina a fondo la suciedad y las manchas.

5. Limpia bien el inodoro



Lo sabemos, esto es lo que menos te gusta limpiar, sin embargo, aquí es donde proliferan gérmenes y bacterias. Utiliza productos para inodoro que te ayuden a eliminar manchas, malos olores y bacterias.

Es importante que lo apliques tanto en el interior de la taza como en el exterior y la tapa. ¡No te llevará más de 5 minutos! También puedes realizar la limpieza de tu inodoro con bicarbonato, las bombas de jabón son excelente opción. Prepáralas en casa con este tutorial:

6

. Prohibido olvidar: cortina de baño



Si es de algodón, sintética o vinílica, puedes meterla directo en la lavadora con agua caliente y un detergente suave. Melissa Maker, autora del blog especializado Clean My Space, sugiere colocarla junto a dos toallas, agregar el detergente y una taza de bicarbonato de sodio. Elige un lavado suave y cuélgala para que se seque al aire libre.

Las toallas funcionan como un amortiguador entre el electrodoméstico y tu cortina. Además, ayudan a fregar la suciedad y el moho durante el proceso de lavado. El bicarbonato de sodio ayudará a eliminar los olores.

Ahora que conoces estos trucos de limpieza, ¡aplícalos y deslumbra a tus invitados con un cuarto de baño reluciente!

