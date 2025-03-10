¿Cómo saber la talla correcta de tu brasier? Guía para elegir la más adecuada para ti

Video Te revelamos el secreto para usar brasier con blusas abiertas

El brasier es una prenda súper importante para muchas mujeres. Además de brindar soporte y protección a nuestros senos, nos ayuda a mantener una postura adecuada. Los brasieres también dan forma al busto y crea una silueta más definida. Aunque el uso de un brasier es una elección personal, un brasier adecuado y bien ajustado es clave para tener comodidad diaria, salud y bienestar.

Pero, ¿sabes cómo elegir el mejor para ti? Te explicamos cómo saber cuál es tu talla de brasier y los errores comunes que debes evitar.

Cómo son las tallas de los brasieres y qué significan las letras A, B, C, etc.

Las tallas de brasier se componen de un número y una letra. Puedes encontrarlos, por ejemplo, como 34B o 36C. El número se refiere a la medida del contorno debajo del busto, mientras que la letra indica el tamaño de la copa, que es la diferencia entre el contorno bajo el busto y el contorno del busto.

Para saber tu talla de brasier, debes enfocarte en medir dos áreas: los contornos debajo del busto y el del busto. Usa una cinta métrica y asegúrate de que esté nivelada y ajustada, pero no apretada.

Guía para medir el contorno bajo el busto:

· Envuelve la cinta métrica justo debajo de tus senos.

· Anota la medida en pulgadas o centímetros.

Guía para medir el contorno del busto:

· Coloca la cinta alrededor de la parte más llena de tu busto.

· No aprietes la cinta; debe quedar cómoda.

¿Cómo funciona la talla de brasier?

La talla del sostén se determina restando la medida del contorno bajo el busto de la medida del busto. La diferencia en pulgadas te dirá qué talla de copa debes usar. Por ejemplo, una diferencia de 1 pulgada es una copa A, 2 pulgadas es una copa B, y así sucesivamente.

Las tallas de brasier en Estados Unidos pueden diferir de otros países. Utiliza una tabla de conversión si compras un sujetador de una marca extranjera. Asegúrate de conocer tus medidas en pulgadas, ya que es el estándar en EE. UU.

El tamaño de sostén correcto no solo depende de las medidas. Considera también la forma de tu busto y cómo diferentes estilos y marcas pueden ajustarse a ti.

Errores comunes al comprar un brasier

- Elegir una banda demasiado grande: Esta no te dará el soporte adecuado.

- Copa demasiado pequeña o grande: Una copa incorrecta puede causar que parte de tu busto se salga de la copa o que el brasier se arrugue.

- No ajustar los tirantes: Esto te dará mejor soporte. Recuerda que no deben apretarte, si están demasiado justas, notarás que se hunden en la piel de tus hombros.

- No probar diferentes estilos: Cada marca y modelo de brasier se ajustan de forma diferente. Experimenta más para encontrar el sostén que mejor se adapte a ti.

- No pedir ayuda: Si es posible, busca ayuda profesional y que te midan en una tienda de lencería.

- No tener en cuenta los cambios en tu cuerpo: Tu talla de brasier puede cambiar debido a factores como el peso, embarazo o menopausia. La recomendación de los expertos es medir tu busto casa seis meses.

Tips para elegir el mejor brasier para ti

No te aferres a una talla específica; cada marca y estilo puede variar. Prueba el brasier antes de comprarlo y asegúrate de que se sienta cómodo y soportado.

Si las copas se arrugan, la banda sube en la espalda, o las correas se clavan o caen, es probable que el brasier no sea la talla correcta. Asegúrate de que la banda esté nivelada alrededor de tu cuerpo y que las copas contengan todo el tejido del busto sin que se salga.

No te guíes solo por las medidas. Ten en cuenta la forma de tu busto y cómo te sientes con el brasier puesto. La comodidad es clave.