Cómo evitar que tu perro huela a perro ¡sin bañarlo! Estos tips lo dejarán oliendo bien

Aunque a los 'lomitos' no les moleste ese olor a perro tan característico de ellos, para muchos humanos puede ser insoportable. La buena noticia es que, para evitarlo, no es necesario bañarlo: estos tips mejorarán su aroma fácilmente.

newsport.jpg
Por:
Redacción Univision Noticias digital.
En realidad, a los perros no les importa cómo huelen. Si pueden encontrar algo apestoso sobre lo que revolcarse, en su mente esa es una experiencia interesante y gratificante que no querrán perderse, aunque no lo sea para nosotros.

Cómo evitar que tu perro huela a perro

Pero, más allá de los olores que nuestro perro puede traer del exterior, muchas veces lo que más nos molesta es el olor a perro en sí, ¡especialmente los días húmedos y de lluvia! Y como no siempre disponemos del tiempo o la energía para bañarlos cada vez que huele a perro, aquí te dejamos algunos trucos para evitar que tu perro huela a perro, sin tener que bañarlo.

#1 Dale a tu perro alimento de buena calidad

Tal como nuestro aspecto se resiente cuando consumimos comida chatarra, la dieta juega un papel importante en la buena salud de nuestro perro, incluyendo cómo huele.

Los alimentos de menor calidad pueden contribuir a la forma en que la piel y el pelaje de un perro se sienten y huelen, mientras que un alimento para perro de alta calidad es más rentable a largo plazo, porque tu perro no tiene que comer tanto para obtener todos los nutrientes que necesita, por lo que come menos, ¡y además huele mejor!

perros gatos
perros gatos
Imagen Getty Images

#2 Utiliza toallitas de bebé y desodorante casero para perros

Las toallitas de bebé son rápidas y fáciles de usar. Pásalas suavemente sobre el pelaje de tu perro para refrescar su olor.

También puedes preparar tu propio desodorante casero para perros mezclando 1 parte de vinagre con 2 de agua en una botella de spray, y luego rocíalo sobre tu perro. Esta solución también puedes rociarla sobre su cama para mantener un olor fresco.

#3 Baño en seco para tu perro

Si no tienes tiempo para darle un baño de verdad a tu perro, pero no puedes tolerar más el olor, utiliza bicarbonato de sodio o maicena para darle un baño en seco a tu perro. Espolvorea uno de estos polvos sobre el pelaje de tu perro y luego frota el pelo hacia abajo con una toalla o cepillo.

Imagen Thinkstock

#4 Cepilla a tu perro constantemente

Cepillar a tu perro quita la caspa y la suciedad, lo que ayuda a eliminar los olores desagradables. Además, ayuda a mantener el cabello suelto lejos de tus muebles, ropa de cama y plantas, y es bueno para su piel y pelaje.

#5 Lava la cama de tu perro regularmente

Si un perro pasa mucho tiempo en su cama, dejará olor a perro allí, olor que absorberá cada vez que se acueste. Una forma de evitar que su piel absorba ese olor es lavar su cucha, manta o cama regularmente, lo que eliminará los olores no deseados de la casa y ayudará a mantener a tu perro con olor a limpio.

Por último, ten en cuenta que tu perro no puede oler siempre como un lecho de rosas (es un perro, después de todo), pero seguir estos consejos te ayudará a evitar que tu perro huela a perro, por lo menos durante cierto tiempo antes de que tengas que bañarlo.

