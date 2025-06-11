Luna de Fresa: atrae al amor de tu vida usando la energía de esta luna llena con estos rituales

Video ¿Qué es la ‘Luna Rosa’ de abril que iluminará el cielo y cómo verla?

Durante las noches del 10 de junio y hasta la mañana del 12 de junio tendremos una luna muy especial, la Luna de Fresa, según información de la NASA.

Esta será la última luna llena antes del solsticio de verano que marca una época de cosecha y fertilidad perfecta para manifestar y decretar todo lo relacionado al romance y la abundancia.

Esta temporada, en que la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, es perfecta para realizar limpiezas energéticas y manifestar amor.

Los expertos en astrología señalan que el plenilunio de junio es el símbolo de amor, fertilidad, pureza y prosperidad, gracias a que coincide con el cambio de estación, punto perfecto para cerrar ciclos y comenzar de nuevo.

Así que si andas en busca de manifestar y decretar amor para tu vida aprovecha tu favor este halo de energía y misticismo con este ritual.

Te dejamos tres rituales para la Luna de Fresa:

Ritual de la rosa

Para este ritual, selecciona una rosa roja, símbolo del y la pasión. Toma un momento para centrarte y conectar con tus emociones más profundas. Escribe en un papel tu anhelo más sincero de amor y visualiza cómo se materializa en tu vida. Ata en el tallo de la flor, con un hilo rojo, el escrito. Coloca la rosa bajo el resplandor de la luna llena y permite que su energía purifique y potencie tu petición durante toda la noche.

Al amanecer, toma los pétalos y entiérralos en un lugar que te sea especial. Al hacerlo, imagina cómo tu deseo se mezcla con la tierra y está listo para crecer y florecer. Confía en que el universo conspira para traerte el amor verdadero que mereces.

Baño de luz de Luna

Prepara un baño con pétalos de flores, miel y esencia de jazmín para invocar la dulzura del amor. Añade cristales de cuarzo rosa al agua para potenciar la energía amorosa. Enciende una vela rosa o roja, para simbolizar la pasión y la ternura. Visualiza cómo el amor llega a tu vida en forma de luz pura y brillante. Imagina que cada gota de agua te purifica para recibir ese amor que buscas.

Al terminar, agradece a la luna por su energía luminosa y protectora, y cierra el ritual con una meditación de gratitud.

Círculo de Piedras lunares

Procura estar al aire libre. Forma un círculo con cuarzos rosas y asegúrate que desde donde estés puedas ver la luna. Siéntate en el centro y escribe en un papel lo que buscas en una relación. Lee tus deseos en voz alta y luego quema el papel, permite que el humo lleve tus intenciones hacia la luna.

Mientras las llamas consumen tus palabras, visualiza cómo la energía de este mineral amplifica tu mensaje de amor y deseo.

Guarda uno de los cuarzos como amuleto de este ritual.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?