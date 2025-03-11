Los 50 nombres hawaianos con los significados más hermosos para tu bebé (hay para niño y niña)
Estos nombres de origen hawaiano son hermosos, originales y su significado te encantará.
Los nombres de origen hawaiano son una gran opción si tu bebé está próximo a nacer, pues son muy originales y poco comunes. Aquí te dejamos 50 opciones para que elijas tu favorito ¡Hay para niño y niña!
#1 Mele
Es la forma hawaiana del nombre "María". Significa "la mujer perfecta" o "canción".
Si te agrada el nombre de María, aquí puedes ver con qué otros nombres combina a la perfección.
#2 Elenek
Este es un nombre destinado para un niño, su significado es "ávido, impaciente".
#3 Amaui
Amaui es un nombre femenino cuyo significado es "tordo", un ave que posee múltiples colores.
#4 Kaili
Kaili se le puede dar tanto a un niño como a una niña, quiere decir "una deidad".
#5 Leilani
Es un nombre elegido para una nena, significa "niña celestial". Entre sus variantes podemos encontrar Leilany, Leylani o Leylany.
#6 Akamu
Akamu se usa para nombrar a los niños, gracias a su marcada pronunciación. Quiere decir "tierra roja".
#7 Pikake
Este nombre se utiliza para las niñas, su significado es "flor de jazmín".
#8 Koi
Koi es un nombre corto, ideal para un varón. Puede interpretarse como la versión hawaiana de Troy y significa "urge, implora".
#9 Pua
Este lindo nombre se le suele dar a las mujeres, pues su significado es "flor".
#10 Malú
Es un nombre unisex que significa "protección, paz, asilo".
#11 Vaitiare
Vaitiare es un nombre perfecto para una niña y su significado es muy bonito, pues quiere decir "flor de mar".
#12 Abisai
Es un nombre ideal para ponerle a un niño, su significado es "regalo de Dios".
#13 Kailani
Kailani es un nombre que se le da a las niñas, significa "mar y cielo". Entre sus variantes se pueden encontrar Kaylani o Kalani.
#14 Keoni
Keoni es un nombre masculino, variante del nombre Juan. Significa "Dios es misericordioso".
#15 Lilo
Es un nombre conocido por la película de Disney Lilo & Stitch. Suelen portarlo las niñas y significa "generosa".
#16 Kalani
Es un nombre adecuado para llamar a un niño. Quiere decir "cielo" o "paraíso".
#17 Ailani
Ailani es perfecto para nombrar así a una bebé, significa "jefe alto".
#18 Kapono
Es un nombre dominante y llamativo para un varón. Su significado es "justo".
#19 Kalena
Kalena es un nombre femenino, variante del conocido nombre Karen. Quiere decir "pureza".
#20 Apilama
Es un nombre para niño y puede encontrarse también como "Apelama". Su significado es "el que tuvo muchos hijos".
#21 Moana
Es otro nombre femenino que ha tomado popularidad por la película que lleva el mismo nombre. Su significado es "océano".
#22 Kai
Kai es un nombre de origen masculino, cuyo significado es "mar".
#23 Malia
Es un nombre adecuado para una niña. Sus variantes son Maliah, Malea, Maleia, Malie o Male. Significa "aguas pacíficas y en calma".
#24 Aukai
Aukai es un nombre que se le da tanto a los niños como a las niñas. Su significado es "Marinero, navegante".
#25 Aolani
Es un nombre que suele darse a las mujeres, su significado es "nube celestial".
#26 Kekipi
Kekipi es un nombre sumamente peculiar y diferente que se le da a los varones. Quiere decir "rebelde".
#27 Maniani
Maniani es un nombre dulce y original para una niña. Significa "tranquilidad".
#28 Asera
Asera es un nombre destinado para bautizar a un niño, si significado es "afortunado".
#29 Lokelani
Es un nombre adecuado para llamar así a una niña. Su significado es "pequeña rosa roja".
#30 Kanoa
Kanoa suele utilizarse comúnmente en los hombres, pero también queda bien para una niña. Quiere decir "persona libre".
#31 Mahina
Es un nombre de pronunciación clara, se usa idealmente para niñas y significa "luna" o "luz de luna".
#32 Bane
Bane es un nombre ideal para un niño, quiere decir "por mucho tiempo esperado".
#33 Inoa
Es un nombre corto, pero lindo y memorable. Resulta perfecto para llamar así a una niña.
#34 Maui
Es un nombre masculino que tomó fama por ser un personaje de la cinta de Disney Moana. Maui es una isla del archipiélago de Hawái.
#35 Kiele
Kiele es un nombre femenino. Quiere decir "gardenia" o "flor fragante".
#36 Koa
Koa es un nombre corto, ideal para un bebé del sexo masculino. Significa "valiente" o "sin miedo".
#37 Faye
Es un nombre de origen femenino. Es bastante exótico y quiere decir "que proviene de las hadas".
#38 Anakoni
Anakoni es un nombre ideal para un varón, quiere decir "que es valioso".
#39 Alana
El nombre Alana está pensado para nombrar a una niña. Su significado es "ofrenda preciosa". Entre sus variantes se pueden encontrar Alane, Alanah, Aleyna.
#40 Kaleu
Kaleu es ideal para nombrar a un hombre. Su significado es "un hermoso varón".
#41 Nani nui
Nani nui es un nombre compuesto ideal para una mujer. Quiere decir "piedra hermosa".
#42 Ekekiela
Es un nombre imponente y muy original para un niño. Su significado es "Dios poderoso".
#43 Mikil
Mikil es un nombre tierno y dulce para llamar así a una niña. Su significado es "rápida, ágil".
#44 Liko
Es un nombre masculino alegre y dinámico. Quiere decir "capullo".
#45 Miley
Miley es un nombre que queda adecuado para una niña y quiere decir "vino". Aunque también se usa en Estados Unidos y ahí se le da el significado de "sonriente".
#46 Nohokai
Nohokai es un nombre masculino compuesto. Su significado es “el morador de la orilla del mar”.
#47 Moani
Moani es un nombre perfecto para una niña. Significa "fragancia, brisa o perfume".
#48 Moke
Es un nombre masculino y es la forma hawaiana de Moisés. Su significado es "sacado de las aguas".
#49 Wehilani
Wehilani es un nombre pensado para llamar a una niña, su significado es "adorno celestial".
#50 Keanu
Keanu es un nombre masculino. Su significado está muy relacionado con la naturaleza, pues quiere decir "brisa".