Los 50 nombres hawaianos con los significados más hermosos para tu bebé (hay para niño y niña)

Video ¿Hacer ejercicio durante el embarazo es peligroso para tu bebé? Esto dicen los médicos

Los nombres de origen hawaiano son una gran opción si tu bebé está próximo a nacer, pues son muy originales y poco comunes. Aquí te dejamos 50 opciones para que elijas tu favorito ¡Hay para niño y niña!

#1 Mele

PUBLICIDAD

Es la forma hawaiana del nombre "María". Significa "la mujer perfecta" o "canción".

Si te agrada el nombre de María, aquí puedes ver con qué otros nombres combina a la perfección.

#2 Elenek

Este es un nombre destinado para un niño, su significado es "ávido, impaciente".

#3 Amaui

Amaui es un nombre femenino cuyo significado es "tordo", un ave que posee múltiples colores.

#4 Kaili

Kaili se le puede dar tanto a un niño como a una niña, quiere decir "una deidad".

#5 Leilani

Es un nombre elegido para una nena, significa "niña celestial". Entre sus variantes podemos encontrar Leilany, Leylani o Leylany.

#6 Akamu

Akamu se usa para nombrar a los niños, gracias a su marcada pronunciación. Quiere decir "tierra roja".

#7 Pikake

Este nombre se utiliza para las niñas, su significado es "flor de jazmín".

#8 Koi

Koi es un nombre corto, ideal para un varón. Puede interpretarse como la versión hawaiana de Troy y significa "urge, implora".

#9 Pua

Este lindo nombre se le suele dar a las mujeres, pues su significado es "flor".

#10 Malú

Es un nombre unisex que significa "protección, paz, asilo".

#11 Vaitiare

Vaitiare es un nombre perfecto para una niña y su significado es muy bonito, pues quiere decir "flor de mar".

#12 Abisai

Es un nombre ideal para ponerle a un niño, su significado es "regalo de Dios".

#13 Kailani

Kailani es un nombre que se le da a las niñas, significa "mar y cielo". Entre sus variantes se pueden encontrar Kaylani o Kalani.

#14 Keoni

Keoni es un nombre masculino, variante del nombre Juan. Significa "Dios es misericordioso".

#15 Lilo

Es un nombre conocido por la película de Disney Lilo & Stitch. Suelen portarlo las niñas y significa "generosa".

#16 Kalani

Es un nombre adecuado para llamar a un niño. Quiere decir "cielo" o "paraíso".

#17 Ailani

Ailani es perfecto para nombrar así a una bebé, significa "jefe alto".

#18 Kapono

Es un nombre dominante y llamativo para un varón. Su significado es "justo".

#19 Kalena

Kalena es un nombre femenino, variante del conocido nombre Karen. Quiere decir "pureza".

#20 Apilama

Es un nombre para niño y puede encontrarse también como "Apelama". Su significado es "el que tuvo muchos hijos".

#21 Moana

Es otro nombre femenino que ha tomado popularidad por la película que lleva el mismo nombre. Su significado es "océano".

#22 Kai

Kai es un nombre de origen masculino, cuyo significado es "mar".

#23 Malia

Es un nombre adecuado para una niña. Sus variantes son Maliah, Malea, Maleia, Malie o Male. Significa "aguas pacíficas y en calma".

#24 Aukai

Aukai es un nombre que se le da tanto a los niños como a las niñas. Su significado es "Marinero, navegante".

#25 Aolani

Es un nombre que suele darse a las mujeres, su significado es "nube celestial".

#26 Kekipi

Kekipi es un nombre sumamente peculiar y diferente que se le da a los varones. Quiere decir "rebelde".

Imagen Shutterstock

#27 Maniani

Maniani es un nombre dulce y original para una niña. Significa "tranquilidad".

#28 Asera

Asera es un nombre destinado para bautizar a un niño, si significado es "afortunado".

#29 Lokelani

Es un nombre adecuado para llamar así a una niña. Su significado es "pequeña rosa roja".

#30 Kanoa

Kanoa suele utilizarse comúnmente en los hombres, pero también queda bien para una niña. Quiere decir "persona libre".

#31 Mahina

Es un nombre de pronunciación clara, se usa idealmente para niñas y significa "luna" o "luz de luna".

#32 Bane

Bane es un nombre ideal para un niño, quiere decir "por mucho tiempo esperado".

#33 Inoa

Es un nombre corto, pero lindo y memorable. Resulta perfecto para llamar así a una niña.

#34 Maui

Es un nombre masculino que tomó fama por ser un personaje de la cinta de Disney Moana. Maui es una isla del archipiélago de Hawái.

#35 Kiele

Kiele es un nombre femenino. Quiere decir "gardenia" o "flor fragante".

Imagen Shutterstock

#36 Koa

Koa es un nombre corto, ideal para un bebé del sexo masculino. Significa "valiente" o "sin miedo".

#37 Faye

Es un nombre de origen femenino. Es bastante exótico y quiere decir "que proviene de las hadas".

#38 Anakoni

Anakoni es un nombre ideal para un varón, quiere decir "que es valioso".

#39 Alana

El nombre Alana está pensado para nombrar a una niña. Su significado es "ofrenda preciosa". Entre sus variantes se pueden encontrar Alane, Alanah, Aleyna.

#40 Kaleu

Kaleu es ideal para nombrar a un hombre. Su significado es "un hermoso varón".

#41 Nani nui

Nani nui es un nombre compuesto ideal para una mujer. Quiere decir "piedra hermosa".

#42 Ekekiela

Es un nombre imponente y muy original para un niño. Su significado es "Dios poderoso".

#43 Mikil

Mikil es un nombre tierno y dulce para llamar así a una niña. Su significado es "rápida, ágil".

#44 Liko

Es un nombre masculino alegre y dinámico. Quiere decir "capullo".

#45 Miley

Miley es un nombre que queda adecuado para una niña y quiere decir "vino". Aunque también se usa en Estados Unidos y ahí se le da el significado de "sonriente".

#46 Nohokai

Nohokai es un nombre masculino compuesto. Su significado es “el morador de la orilla del mar”.

#47 Moani

Moani es un nombre perfecto para una niña. Significa "fragancia, brisa o perfume".

#48 Moke

Es un nombre masculino y es la forma hawaiana de Moisés. Su significado es "sacado de las aguas".

#49 Wehilani

Wehilani es un nombre pensado para llamar a una niña, su significado es "adorno celestial".

#50 Keanu