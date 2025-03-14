Lifestyle
Relaciones de Pareja

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado

Saber que tu pareja dejó de amarte es doloroso, pero quedarte para recibir migajas de amor podría destruirte poco a poco y volverte infeliz.

Mujer joven de espaldas mirando el paisaje
Por:
Laura Alarcón.
Video ¿Por qué algunas personas buscan una pareja mucho más joven que ellas?

No hay nada más confuso que una persona que te envía dobles mensajes: un día te ama y al otro se porta indiferente. Sabes que algo anda mal, pero cuando decides alejarte, él hace de todo para retenerte a su lado.

Razones por las que tu pareja sigue con la relación, aunque ya no hay amor

Si crees que tu pareja ya no te ama, pero no te lo dice claramente y tampoco permite que tú termines con la relación, los expertos te explican por qué se comporta así y qué puedes hacer para salir de esa situación.

#1 Cree que eres dependiente

Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology determinó que varios de los participantes decidieron quedarse con su pareja porque creían que era demasiado dependiente de la relación.

#2 Se queda para no lastimar a sus hijos

Algunas parejas permanecen unidas sólo por el amor que le tienen a sus hijos, pero es importante recordar que a los niños no se les puede engañar y ellos notan cuando no eres feliz.

Al respecto, los expertos de Psychology Today señalan:

"Haga todo lo posible para que su matrimonio funcione, pero no permanezca en una relación infeliz solo por el bien de sus hijos".

#3 Miedo a la soledad

En Psychology Today los especialistas también explican cómo algunas personas deciden quedarse en relaciones poco sanas por temor a estar solas.

"Las personas a veces toman decisiones importantes relacionadas con su vida amorosa pensando en evitar estar solas, en lugar de buscar una relación sana y satisfactoria".
Imagen Thinkstock

Cómo asumir que alguien ya no te ama

Por último, los expertos en psicología de BetterHelp comparten en su portal algunos consejos para olvidar a esa persona que ya no te puede corresponder en el amor.


  • Escribe las razones por las que probablemente no funcionará volver a intentarlo.
  • Distráete con otras actividades que te apasionen.
  • Mantente firme a tu decisión de terminar.
  • Evita vigilar a tu ahora ex pareja.
  • Planea un nuevo futuro que no involucre a esa persona.
  • Conviértete en tu prioridad.

Necesitas aprender a estar contigo para ser realmente feliz. Tomará tiempo, pero es necesario para sanar las heridas. Renuévate y conviértete en tu mejor versión, te lo mereces.


Relacionados:
Relaciones de ParejaProblemas de ParejaParejasTips de Parejaconsejos de parejaEstilo de Vida

