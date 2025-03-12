Lifestyle
Belleza

4 errores que cometes al sujetar tu cabello y lo maltratan sin que te des cuenta

Aunque recogernos el cabello es muy cómodo y lindo, podrías estar haciéndolo mal y eso le causará un daño a tu pelo.

picture-22077-1588044351.jpg
Por:
Carolina Lomas.
Video Cortarse el cabello en plena boda: la tendencia que muchas novias están dispuestas a seguir

La coleta es uno de los peinados más utilizados entre las mujeres. Es perfecta para refrescarnos, para proteger nuestro pelo en la piscina o la playa y para ayudarnos a ahorrar un par de minutos a la hora de alistarnos.

Sin embargo, si esta se realiza de forma incorrecta, puede afectar gravemente el aspecto de tu melena.

Te mostramos los 4 errores más comunes al realizar este peinado y cómo afectan a tu cabello. Toma nota, algunos son tan comunes que te sorprenderán.

#1 Apretar demasiado fuerte

Peinar con un cepillo incorrecto y apretar demasiado la coleta puede hacer que las hebras capilares se quiebren, provocando la caída del cabello. Especialmente si permaneces con este peinado todo el día.

Para evitar que esto suceda, los especialistas recomiendan utilizar herramientas específicas para tu tipo de pelo y optar por un estilo más relajado que permita que tu melena respire. Una coleta baja puede ser una excelente opción.

#2 Cabello mojado

Según una investigación publicada en Annals of Dermatology, mantener el cabello mojado durante largos periodos de tiempo, puede perjudicar la fibra capilar y retrasar el crecimiento.

Asimismo, si realizas este peinado sin haber secado tu melena, puedes provocar que huela a humedad y aumentas las posibilidades de presentar problemas capilares como exceso de grasa y caspa.

Imagen istock

#3 Ligas de goma

El peor enemigo del cabello son las ligas de goma. En estos casos, lo mejor es utilizar scrunchies que no tengan metal y que estén realizadas con materiales delicados como terciopelo o algodón.


De igual forma, las ligas de plástico o cable telefónico, pueden ayudarte a mantener tu peinado intacto sin lastimarlo en el proceso.

#4 Siempre en el mismo sitio

Mantener tu coleta en un solo lugar y a una misma altura, provoca que tu imagen luzca aburrida y que tu melena se debilite.

Aprovecha para darle un giro a tu estilo y elige otras opciones que te hagan sentir hermosa y sean fáciles de hacer. Por ejemplo, trenzas o un chongo preppy que te permita lucir elegante y cool al mismo tiempo.

Sigue nuestras recomendaciones y aprende a realizar la coleta perfecta, tu cabello te lo agradecerá.

