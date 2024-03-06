X (Twitter) revela la ubicación de sus usuarios por culpa de esta actualización: así puedes protegerte

Video WhatsApp permite enviar mensajes con estilo como un profesional: así se usa el ‘Modo Word’

X, la red social anteriormente conocida como Twitter, implementó un cambio en las cuentas de todos sus usuarios. La novedad habría pasado sin pena ni gloria de no ser porque de inmediato se prendieron las alarmas con lo que respecta a la ciberseguridad de sus usuarios. Afortunadamente, hay manera de evitar que los datos queden vulnerados. Te explicamos todo.

Un cambio en X (Twitter) revela la IP del usuario

A finales de febrero pasado, la plataforma de Elon Musk anunció que había hecho disponibles las llamadas de audio y video para todos sus usuarios, algo que previamente solo podían hacer los miembros Premium.

audio and video calling are now available to everyone on X! who are you calling first? pic.twitter.com/DYvB7ZRrbY — News (@XNews) February 28, 2024

Más allá de celebrar el ajuste, internautas y medios de comunicación señalaron el grave problema de seguridad que esto traía: las llamadas revelan de manera automática la IP de las personas que están en la misma.

Hay que aclarar que solo pueden mantener una llamada dos usuarios que se siguen mutuamente o han intercambiado mensajes directos previamente.

La dirección IP es el número único que se le asigna a cualquier dispositivo que se conecta a la red y que permite el envío de información entre aparatos.

Si bien es básica para navegar en la web, que sea pública representa riesgos como poder rastrear la ubicación aproximada de un usuario, vincular la actividad en línea de una persona, robo de identidad y mayor exposición al spam señalaron ‘TechCrunch’ y ‘Associated Press’.

Los citados medios también resaltaron que esto resulta especialmente peligroso para activistas usuarios de la red social. Por su parte, ‘El País’ añadió que también podría ser delicado en “dictaduras o regímenes que practiquen la represión política” y que puede “comprometer a confidentes o fuentes sensibles en investigaciones periodísticas”.

Así se pueden desactivar las llamadas en X

Afortunadamente, hay manera de darle revés al cambio de la red social. De hecho, hay dos formas de hacerlo.

En la app, da clic en la foto de tu perfil en la esquina superior izquierda. Se desplegará un menú y, en la parte inferior de este, encontrarás la sección de ‘Configuración y privacidad’, que debes seleccionar. Una vez dentro, ve a ‘Privacidad y seguridad’. En el nuevo menú, presiona la opción de ‘Mensajes directos’.

A partir de este paso, tienes dos opciones: activar la ‘Privacidad de llamada mejorada’ o deshabilitar las llamadas de audio y video. La primera, solo oculta tu IP, de manera que puedes seguir usando esta comunicación pero sin revelar tu dirección, mientras que la segunda evita por completo que alguien te haga una llamada.

Para desactivar la opción de llamadas y #videollamadas sigue esta ruta:



Configuración y privacidad ➡️ Privacidad y seguridad ➡️ Mensajes directos ➡️ Deshabilita la opción de llamadas de audio y video. (Desactiva las casillas que están debajo). pic.twitter.com/OMyopBf36K — SocialTIC (@socialtic) March 5, 2024