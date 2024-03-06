Twitter

X (Twitter) revela la ubicación de sus usuarios por culpa de esta actualización: así puedes protegerte

Un cambio en todas las cuentas de X (antes, Twitter) prende las alarmas de seguridad: así puedes desactivarlo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video WhatsApp permite enviar mensajes con estilo como un profesional: así se usa el ‘Modo Word’

X, la red social anteriormente conocida como Twitter, implementó un cambio en las cuentas de todos sus usuarios. La novedad habría pasado sin pena ni gloria de no ser porque de inmediato se prendieron las alarmas con lo que respecta a la ciberseguridad de sus usuarios. Afortunadamente, hay manera de evitar que los datos queden vulnerados. Te explicamos todo.

Un cambio en X (Twitter) revela la IP del usuario

PUBLICIDAD

A finales de febrero pasado, la plataforma de Elon Musk anunció que había hecho disponibles las llamadas de audio y video para todos sus usuarios, algo que previamente solo podían hacer los miembros Premium.

Más allá de celebrar el ajuste, internautas y medios de comunicación señalaron el grave problema de seguridad que esto traía: las llamadas revelan de manera automática la IP de las personas que están en la misma.

Más sobre X

'Perrhijo' despoja de su cama a su hermano humano: a él lo mandaron al cuarto de lavado
3 mins

'Perrhijo' despoja de su cama a su hermano humano: a él lo mandaron al cuarto de lavado

Cultura Pop
Queso mexicano es nombrado uno de los mejores del mundo e internautas celebran con memes
2 mins

Queso mexicano es nombrado uno de los mejores del mundo e internautas celebran con memes

Cultura Pop
Novia es cubierta de pintura en plena boda y acusan a su suegra del 'ataque': ¿se atrevió a tanto?
4 mins

Novia es cubierta de pintura en plena boda y acusan a su suegra del 'ataque': ¿se atrevió a tanto?

Cultura Pop
Paris Hilton y Benny Blanco decoran langosta en sus últimos momentos de vida: redes enfurecen por su crueldad
3 mins

Paris Hilton y Benny Blanco decoran langosta en sus últimos momentos de vida: redes enfurecen por su crueldad

Cultura Pop
Elon Musk se lanza contra Disney por reemplazar a Johnny Depp en 'Piratas del Caribe 6' y divide opiniones en redes
3 mins

Elon Musk se lanza contra Disney por reemplazar a Johnny Depp en 'Piratas del Caribe 6' y divide opiniones en redes

Cultura Pop
Bloquean las búsquedas de Taylor Swift en redes tras difusión de "fotos íntimas" de la cantante hechas con IA
3 mins

Bloquean las búsquedas de Taylor Swift en redes tras difusión de "fotos íntimas" de la cantante hechas con IA

Cultura Pop
Comparan a Zendaya con joven argentina promedio y llaman 'fea' a la actriz: sus fans salen a la defensa
3 mins

Comparan a Zendaya con joven argentina promedio y llaman 'fea' a la actriz: sus fans salen a la defensa

Cultura Pop
Anuncian a Lily Gladstone como primera indígena norteamericana nominada al Oscar y mexicanos recuerdan a Yalitza
3 mins

Anuncian a Lily Gladstone como primera indígena norteamericana nominada al Oscar y mexicanos recuerdan a Yalitza

Cultura Pop
¿Por qué todos odian a Bradley Cooper tras su nominación al Oscar como Mejor Actor?
4 mins

¿Por qué todos odian a Bradley Cooper tras su nominación al Oscar como Mejor Actor?

Cultura Pop
Fans argentinas de Taylor Swift dicen que los mexicanos "hablan horrible" y destan la furia azteca: pelea inunda redes
3 mins

Fans argentinas de Taylor Swift dicen que los mexicanos "hablan horrible" y destan la furia azteca: pelea inunda redes

Cultura Pop

Hay que aclarar que solo pueden mantener una llamada dos usuarios que se siguen mutuamente o han intercambiado mensajes directos previamente.

La dirección IP es el número único que se le asigna a cualquier dispositivo que se conecta a la red y que permite el envío de información entre aparatos.

Si bien es básica para navegar en la web, que sea pública representa riesgos como poder rastrear la ubicación aproximada de un usuario, vincular la actividad en línea de una persona, robo de identidad y mayor exposición al spam señalaron ‘TechCrunch’ y ‘Associated Press’.

Los citados medios también resaltaron que esto resulta especialmente peligroso para activistas usuarios de la red social. Por su parte, ‘El País’ añadió que también podría ser delicado en “dictaduras o regímenes que practiquen la represión política” y que puede “comprometer a confidentes o fuentes sensibles en investigaciones periodísticas”.

X (Twitter) revela la IP de sus usuarios en las llamadas de audio y video.
X (Twitter) revela la IP de sus usuarios en las llamadas de audio y video.
Imagen Getty Images

Así se pueden desactivar las llamadas en X

Afortunadamente, hay manera de darle revés al cambio de la red social. De hecho, hay dos formas de hacerlo.

En la app, da clic en la foto de tu perfil en la esquina superior izquierda. Se desplegará un menú y, en la parte inferior de este, encontrarás la sección de ‘Configuración y privacidad’, que debes seleccionar. Una vez dentro, ve a ‘Privacidad y seguridad’. En el nuevo menú, presiona la opción de ‘Mensajes directos’.

PUBLICIDAD

A partir de este paso, tienes dos opciones: activar la ‘Privacidad de llamada mejorada’ o deshabilitar las llamadas de audio y video. La primera, solo oculta tu IP, de manera que puedes seguir usando esta comunicación pero sin revelar tu dirección, mientras que la segunda evita por completo que alguien te haga una llamada.


¿Te enteraste de este cambio en X (antes, Twitter)? Cuéntanos en los comentarios si deshabilitarás las llamadas de audio y video en la red social.

Relacionados:
TwitterElon MuskSeguridad OnlineRedes SocialesInternet

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD