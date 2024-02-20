Paris Hilton y Benny Blanco decoran langosta en sus últimos momentos de vida: redes enfurecen por su crueldad

Video Paris Hilton explota contra los 'haters' que critican la cabeza de su hijo: "No tiene nada malo"

Paris Hilton nuevamente se colocó en el blanco de la polémica hace unos días por un video subido a su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter) @ParisHilton, en el que se le ve con el productor musical Benny Blanco vistiendo y decorando a una langosta en sus últimos momentos de vida.

El video, que además tiene publicidad, fue calificado como cruel y enfermizo por varios usuarios de las redes sociales, pero también desató la furia del grupo PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales).

PUBLICIDAD

¿Cómo es el video de Paris Hilton y Benny Blanco vistiendo a una langosta que tanto indignóa las redes sociales?

El video, descrito como "Un día típico en mi cocina rosa: completo con una langosta del tamaño de un niño pequeño, @bennyblanco y Bloody Mary's", promociona el nuevo libro de cocina del novio de Selena Gomez, llamado 'Open Wide', y la marca de utensilios de cocina de la socialité.

"Es tiempo de cocinar", señala Paris. "Traje la más grande 'fu**in' langosta en el mundo", dice Benny, mientras intenta sacar de una caja de unicel una gran langosta, que luego coloca en un pequeño sartén rosa. "Awww, qué triste. ¿Es un niño o niña?", expresa Hilton. "No lo sé. ¿Esto tiene p*ene?", pregunta Blanco, mientras levanta a la langosta, mostrándola boca abajo. Ambos ríen. "¡Oh, Dios mío, está viva! Aún se mueve", grita de pronto el novio de Selena Gómez.



La modelo gritó diciendo que no podían "hacer eso" (refiriéndose a matarlo), pero en cambio propuso que "la vistieran", comenzando a ponerle una corona, lentes, una pañoleta y colgarle una bolsa.

A typical day in my pink kitchen: complete with a lobster the size of a small child, @bennyblanco, and Bloody Mary's 🦞😂Benny's new cookbook "Open Wide" is available for preorder and my #BeAnIcon cookware is out now at @Walmart ✨ pic.twitter.com/8nO4LAGDsd — ParisHilton (@ParisHilton) February 16, 2024



El productor musical y la socialité mantuvieron al animalito al lado y a la vista, mientras hacían su receta de 'Bloddy Marys' y brindaban. Incluso le sirvieron un poco a la langosta en un pequeño vaso y Benny fingió su voz diciendo: "Amo".

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de Paris Hilton y Benny Blanco ante su video de la langosta?

Los usuarios de redes sociales como Instagram y X criticaron la peculiar colaboración de las celebridades al jugar con una langosta moribunda e ignorar completamente su sufrimiento, calificándolos de insensibles, crueles y enfermizos.

"OMG, eso se ve escalofriante", "Las fotos son abominables, el que ustedes sean personajes con éxito y fama no les da derecho de torturar a esa pobre langosta", "No respetan la vida animal", "Esto es muy cruel", "No es gracioso, ni lindo, ni cómico. Es una langosta que merece compasión, ternura y empatía. ¡Quiere vivir! y ustedes están burlándose de eso", "Es muy triste ver esto", "Jugar así es psicópata", "Esto es enfermo, pensé que amabas a los animales", "Sádicos", "Esto es inaceptable", manifestaron algunos.

Paris Hilton y su polémica por una langosta Imagen X



Además, desataron la ira del grupo PETA, quienes cuestionaron el rol de Paris como madre y otras acciones 'en contra de los animales' en las que se ha visto involucrada.

"Vemos mucha insensibilidad en nuestro trabajo para detener la crueldad hacia los animales, pero unirse a adultos inmaduros maltratando a un ser vivo y sensible por unos cuantos gritos en las redes sociales muestra una sorprendente falta de empatía. Y pensar que esta persona es una madre es profundamente preocupante. PETA le pediría a Paris que mostrara un poco de consideración, pero dado su historial de usar animales como accesorios, no vamos a contener la respiración", declaró Lisa Lange, vicepresidenta de la organización, al medio 'Daily Mail'.