Entretenimiento

Paris Hilton y Benny Blanco decoran langosta en sus últimos momentos de vida: redes enfurecen por su crueldad

La polémica colaboración de la socialité con el novio de Selena Gomez desató la furia del grupo PETA

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video Paris Hilton explota contra los 'haters' que critican la cabeza de su hijo: "No tiene nada malo"

Paris Hilton nuevamente se colocó en el blanco de la polémica hace unos días por un video subido a su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter) @ParisHilton, en el que se le ve con el productor musical Benny Blanco vistiendo y decorando a una langosta en sus últimos momentos de vida.

El video, que además tiene publicidad, fue calificado como cruel y enfermizo por varios usuarios de las redes sociales, pero también desató la furia del grupo PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales).

PUBLICIDAD

¿Cómo es el video de Paris Hilton y Benny Blanco vistiendo a una langosta que tanto indignóa las redes sociales?

El video, descrito como "Un día típico en mi cocina rosa: completo con una langosta del tamaño de un niño pequeño, @bennyblanco y Bloody Mary's", promociona el nuevo libro de cocina del novio de Selena Gomez, llamado 'Open Wide', y la marca de utensilios de cocina de la socialité.

"Es tiempo de cocinar", señala Paris. "Traje la más grande 'fu**in' langosta en el mundo", dice Benny, mientras intenta sacar de una caja de unicel una gran langosta, que luego coloca en un pequeño sartén rosa. "Awww, qué triste. ¿Es un niño o niña?", expresa Hilton. "No lo sé. ¿Esto tiene p*ene?", pregunta Blanco, mientras levanta a la langosta, mostrándola boca abajo. Ambos ríen. "¡Oh, Dios mío, está viva! Aún se mueve", grita de pronto el novio de Selena Gómez.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


La modelo gritó diciendo que no podían "hacer eso" (refiriéndose a matarlo), pero en cambio propuso que "la vistieran", comenzando a ponerle una corona, lentes, una pañoleta y colgarle una bolsa.


El productor musical y la socialité mantuvieron al animalito al lado y a la vista, mientras hacían su receta de 'Bloddy Marys' y brindaban. Incluso le sirvieron un poco a la langosta en un pequeño vaso y Benny fingió su voz diciendo: "Amo".

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de Paris Hilton y Benny Blanco ante su video de la langosta?

Los usuarios de redes sociales como Instagram y X criticaron la peculiar colaboración de las celebridades al jugar con una langosta moribunda e ignorar completamente su sufrimiento, calificándolos de insensibles, crueles y enfermizos.

"OMG, eso se ve escalofriante", "Las fotos son abominables, el que ustedes sean personajes con éxito y fama no les da derecho de torturar a esa pobre langosta", "No respetan la vida animal", "Esto es muy cruel", "No es gracioso, ni lindo, ni cómico. Es una langosta que merece compasión, ternura y empatía. ¡Quiere vivir! y ustedes están burlándose de eso", "Es muy triste ver esto", "Jugar así es psicópata", "Esto es enfermo, pensé que amabas a los animales", "Sádicos", "Esto es inaceptable", manifestaron algunos.
Paris Hilton y su polémica por una langosta
Paris Hilton y su polémica por una langosta
Imagen X


Además, desataron la ira del grupo PETA, quienes cuestionaron el rol de Paris como madre y otras acciones 'en contra de los animales' en las que se ha visto involucrada.

"Vemos mucha insensibilidad en nuestro trabajo para detener la crueldad hacia los animales, pero unirse a adultos inmaduros maltratando a un ser vivo y sensible por unos cuantos gritos en las redes sociales muestra una sorprendente falta de empatía. Y pensar que esta persona es una madre es profundamente preocupante. PETA le pediría a Paris que mostrara un poco de consideración, pero dado su historial de usar animales como accesorios, no vamos a contener la respiración", declaró Lisa Lange, vicepresidenta de la organización, al medio 'Daily Mail'.


Esta no es la única polémica a causa de animales en la que se ha visto inmiscuida Paris Hilton, ya que fue criticada recientemente también por comprar un perro chihuahua en lugar de adoptarlo.

Relacionados:
EntretenimientoAnimalesViralTwitterParis HiltonPolémica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD