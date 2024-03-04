'Perrhijo' despoja de su cama a su hermano humano: a él lo mandaron al cuarto de lavado
La historia de Milo se ganó el corazón de los usuarios de la red social X. Este perrito bull terrier se 'adueñó' de la recámara de su hermano humano cuando se mudó, pero ahora que volvió a casa su dueña no tiene corazón para despojarlo de su nueva cama.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El usuario @pablocastx1 de la red social X (antes Twitter) se hizo viral al contar la historia de Milo, su hermano perruno, pues el tierno animal 'despojó' de su recámara a su otro hermano humano.
Milo: el perrhijo que se hizo viral por 'despojar' de su cuarto a su hermano humano
La tierna y humorística historia de Milo, un simpático bull terrier, fue compartida por uno de sus hermanos humanos en redes sociales. El internauta narró cómo su hermano mayor se fue a vivir con su novia hace más de dos años y desde ese momento su recámara pasó a ser del hijo perruno de sus papás.
Sin embargo, hace unos días el joven anunció que regresaría a vivir a casa de sus padres, pues su relación amorosa no funcionó. El problema es que la recámara ya no es suya, ahora es de Milo.
"Mi mamá me habló por teléfono para contarme la noticia, entre la plática, me dijo: -Vamos a tener que acomodar y tirar algunas cosas, adaptar el cuarto de lavado para que él duerma allí... A lo que contesté: -Me puedo llevar a Milo a mi recámara. Mi mamá riendo me contesta: -No, no hablo de Milo, hablo de tu hermano. Pobre, Milo, lleva más de dos años durmiendo en su cama, no lo despojaré de ella. Tu hermano entenderá, Milo no. Me hizo el día", expresó el joven, agregando que su mamá tiene razón, pues Milo no entenderá el por qué de la noche a la mañana le quitan la cama.
La narración va acompañada de una fotografía en la que se ve a Milo dormido, acostado en la cama como un humano: la cabeza sobre la almohada y tapado con las cobijas hasta el pecho, de donde sobresalen sus patas.
Reacciones a la historia de Milo, el perrito que se 'adueñó' de la recámara de su hermano humano
La historia conmovió a muchos usuarios de X, quienes tomaron con ternura y humor la anécdota. También se inició un debate entre quienes juzgan la humanización o la preferencia por los animales y los amantes de las mascotas.
"Qué buena mamá. A Milo no lo toquen, el príncipe del hogar", "¡Qué bello, Milo! Tu mamá es la mejor", "Esa señora si tanto quiere a su perro, que lo lleve a dormir con ella y reciba con amor a su hijo, devolviéndole su habitación", "Yo hice lo mismo con la recámara de mi hijo. Ahora es de mis gatos y ellos son felices ahí", "Tqm, Milo", "Dejando del lado al perro, si es casa de los padres, ellos mandan y deciden qué hacer", "Ya es muy tarde para volver", "Esa mami tuya es una maravilla", "Si mi mamá me hiciera algo así, me dejaría de importar", "Humanizando animales... Todo bien", "¡Con el niño nooo!", "Sí, cómo vas a echar a una cosa tan linda de la cama", "Bellísimo", opinaron algunos.
Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 15.2 millones de vistas, 291 likes y 3 mil 100 comentarios.
¿Tú qué opinas?