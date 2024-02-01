¿Todos bien? Elmo pregunta en redes cómo están sus seguidores y desata los traumas de todo Internet

Video Se graban llorando después de una ruptura y causan polémica: ¿es ridículo o un buen desahogo?

“¿Cómo están todos?”, preguntó Elmo a sus seguidores de la red social X (antes Twitter). Lo que parecía ser una simple publicación de inicio de semana, desató una catarsis masiva y un debate sobre la salud mental.

Elmo pregunta en X (Twitter) cómo están las personas y se hace viral

PUBLICIDAD

El pasado 29 de enero,el popular personaje de ‘ Plaza Sésamo’ colgó en X lo que parecía ser un sencillo mensaje:

“Elmo solo pasa a saludar, ¿cómo están todos?”.



Menos de 10 palabras le bastaron para hacerse viral: la publicación suma, hasta el momento, 197 millones de impresiones, 139 mil ‘likes’, 55 mil reposteos e inició una cascada de traumas emocionales.

Elmo se hace viral en X (Twitter) por preguntar cómo están sus seguidores. Imagen Getty Images / X (Twitter)



Contrario a lo que suele suceder en las interacciones personales, los internautas respondieron con sinceridad. Y la mayoría no está bien.

“Ay, Elmo, ¿por dónde empiezo?”, “Cada que despierto, ansío volver a dormir. Cada lunes, ansío que sea viernes. Así es cada día, cada semana de mi vida”, “Mi esposa me dejó, mis hijas no me respetan, mi trabajo es un chiste, ¿otra pregunta?”, “Elmo, estamos cansados”, “Estoy en mi punto más bajo, pero gracias por preguntar”, “El mundo a nuestro alrededor está ardiendo”, “Elmo, me acaban de despedir”, “El mundo está en llamas, Elmo, no hay suficientes cosquillas para resolverlo”, “Mi perro murió hace tres semanas, mi prometida y yo aún atravesamos el duelo”, fueron algunas de las 16 mil respuestas que recibió Elmo.



No faltaron quienes se ayudaron de imágenes para contestar: personajes decepcionados, cansados, a punto de llorar, en medio de un brote psicótico y hasta con armas en mano se hicieron presentes.

El tweet de Elmo incluso tuvo respuestas de celebridades, marcas, otros personajes ficticios como Paddington o Garfield, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y hasta la Organización de las Naciones Unidas.

“Elmo, gracias por preguntar. El mundo necesita más compasión. Siempre eres bienvenido en nuestro cuarto de prensa”, contestó la cuenta oficial de la ONU al peluche rojo.



Si bien el tono de los usuarios de X (Twitter) se caracteriza por ser oscuro y de humor negro, la inmensa cantidad de respuestas negativas encendió algunas alarmas (hubo varios llamados a buscar ayuda profesional) y sirvió como recordatorio del peso de la salud mental.

Elmo se hace viral en X (Twitter) por preguntar cómo están sus seguidores. Imagen X (Twitter)



Por si fuera poco, sus amigos de ‘Plaza Sésamo' también se unieron a la conversación, asegurando que eran todo oídos para los problemas de otras personas y que estaban dispuestos a ayudarles como pudieran.

Eso sí, una vez pasado el desahogo masivo, miles de internautas encontraron el lado gracioso de la situación, creando memes sobre el intenso día que debió pasar la persona encargada de las redes sociales de Elmo.

Elmo’s social media manager reading all the responses like pic.twitter.com/EVPMqISoXF — YOTSU (@yotsu2_0) January 29, 2024

Elmo reacciona a las respuestas que recibió en X (Twitter)

Tras ver la cascada que desencadenó, la marioneta no se quedó callada. Al día siguiente usó de nueva cuenta la plataforma digital para comentar: “¡Wow! ¡Elmo se alegra de haber preguntado (cómo estaban)! Elmo aprendió que es importante preguntarle a los amigos cómo están, volverá a hacerlo próximamente. Elmo los ama”.

PUBLICIDAD

Este 1 de febrero, Elmo hizo una aparición en el matutino ‘Today’ para hablar de la situación. De nueva cuenta, se dijo aliviado de haber hecho la pregunta viral y dio sus consejos sobre qué hacer cuando no se siente bien:

“Es importante recordar que todos tenemos muchos sentimientos y eso está bien. Es bueno saber qué sentimiento estás experimentando y si te sientes triste, preocupado o con miedo, puedes hablar con alguien a quien le tengas confianza y es bueno hablar sobre eso”, recomendó.

Así reaccionó Elmo tras leer los traumas del Internet. Imagen X (Twitter)



Cuéntanos en los comentarios, ¿si Elmo te preguntara cómo estás, responderías con tus traumas más profundos o un casual ‘bien, gracias’?