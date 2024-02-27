Queso mexicano es nombrado uno de los mejores del mundo e internautas celebran con memes

Video ¿A qué huelen los mexicanos? Los extranjeros dieron su honesta opinión y causaron polémica

México tiene uno de los mejores quesos del mundo. Al menos así lo consideran los usuarios de ‘Taste Atlas’, un sitio web especializado en gastronomía de cualquier parte del mundo. En redes sociales, múltiples internautas no dudaron en celebrar el nombramiento. Eso sí, de paso, también discutieron sobre el nombre del alimento, ¿es queso Oaxaca o quesillo?

Queso Oaxaca o quesillo de México es nombrado uno de los mejores del mundo

El pasado 26 de febrero, la cuenta de X ‘World of Statistics’ publicó un listado de los “mejores quesos en el mundo”.

El primer lugar era del Parmigiano Reggiano, originario de Italia. A este, le seguían otros alimentos de este tipo del mismo país. Sin embargo, en el número 5 se mencionaba al queso Oaxaca o quesillo, originario de México.

🧀 Best cheeses in the world:



1. 🇮🇹 Parmigiano Reggiano

2. 🇮🇹 Gorgonzola piccante

3. 🇮🇹 Burrata

4. 🇮🇹 Grana Padano

5. 🇲🇽 Oaxaca Cheese

6. 🇮🇹 Stracchino di Crescenza

7. 🇮🇹 Mozzarella di Bufala Campana

8. 🇵🇹 Queijo Serra da Estrela

9. 🇮🇹 Pecorino Sardo

10. 🇮🇹 Pecorino Toscano… — World of Statistics (@stats_feed) February 26, 2024

Fue tan solo cuestión de horas para que dicho ‘post’ se viralizara en la red social anteriormente conocida como Twitter.

Especialmente los usuarios de origen mexicano celebraron por todo lo alto el anuncio de que uno de sus alimentos se encontrara tan bien calificado y destacara entre otros distinguidos.

Así reaccionaron los mexicanos tras el anuncio de que el quesillo o queso oaxaca es uno de los mejores del mundo. Imagen X (Twitter)



Eso sí, en la mayoría de las publicaciones al respecto hicieron gala del sentido del humor que también los caracteriza. Por eso, no faltaron los memes.

El queso Oaxaca celebrando ser uno de los mejores del mundo pic.twitter.com/8nKafrTVMa — Amadeus Popper (@AmadeusPopper) February 26, 2024

Vale la pena aclarar que los datos que ofreció ‘‘World of Statistics’ son del ranking del 2023 de ‘Taste Atlas’. Año con año, el sitio web especializado en gastronomía de todo el mundo pide a sus usuarios votar por el queso que consideran el mejor del mundo. Este 2024, el queso oaxaca o quesillo ocupa el lugar número 26.

El Queso Oaxaca después de saber que es el único queso de Latinoamérica que le da batalla a los italianos. pic.twitter.com/ENb0oKefDM https://t.co/5rVWG3m12x — Mane Guillory (@aliasmanevol) February 27, 2024

¿Queso Oaxaca o quesillo? Internautas debaten por el nombre

El nombramiento de este alimento como uno de los mejores en el mundo no solo trajo muchas bromas en redes sociales. Rápidamente, la conversación giró en torno a cuál es el nombre más apropiado para este queso.

Si bien una gran parte de la población dijo conocerlo como queso Oaxaca, los oriundos de dicho estado sureño expresaron su molestia porque lo llamen así. Según defendieron, su ‘verdadero’ nombre es quesillo.

los oaxaqueños viendo como ahora todo el mundo le dice queso oaxaca al queso oaxaca y no quesillo pic.twitter.com/hlHCEKOPXv https://t.co/IclyzBiUaL — berenice (@bubblegumhxrt) February 26, 2024



Sus argumentos fueron tantos y tan fuertes que, al poco tiempo, más de uno se burló de su furia.

Así reaccionaron los mexicanos tras el anuncio de que el quesillo o queso oaxaca es uno de los mejores del mundo. Imagen X (Twitter)



Afortunadamente, algunos internautas encontraron el punto medio: no llamarlo queso Oaxaca ni quesillo, sino queso de hebra.

Así reaccionaron los mexicanos tras el anuncio de que el quesillo o queso oaxaca es uno de los mejores del mundo. Imagen X (Twitter)



Aunque, como suele suceder en las redes sociales, eso no impidió que los de uno y otro bando siguieran defendiendo con memes sus alegatos.

Así reaccionaron los mexicanos tras el anuncio de que el quesillo o queso oaxaca es uno de los mejores del mundo. Imagen X (Twitter)