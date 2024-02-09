Elon Musk se lanza contra Disney por reemplazar a Johnny Depp en 'Piratas del Caribe 6' y divide opiniones en redes

Video Johnny Depp estuvo a punto de no ser 'El joven manos de tijera': no lo consideraban tan famoso

Después de darse a conocer que Johnny Depp no interpretará más su emblemático papel como Jack Sparrow en la nueva entrega de la saga de los 'Piratas del Caribe', surgieron rumores sobre su reemplazo para la sexta película, los cuales provocaron ira en la audiencia, pero sobre todo llamó la atención que fue el magnate Elon Musk quien se manifestó también al respecto en contra de Disney.

¿Por qué Johnny Depp ya no será más Jack Sparrow?

PUBLICIDAD

Tras haber sido acusado de abuso doméstico por su exesposa Amber Heard y sostener un complicado juicio, Johnny Depp fue despedido de Disney, pero al ver que resultó inocente de las acusaciones, la empresa intentó renegociar con él.

El actor reveló para el medio 'Daily Mail' que no tenía intención de trabajar con Disney nunca más, pues no sólo lo abandonaron en Disney, sino que recibió malos tratos, por lo que aseguró que no volvería a interpretar a Jack Sparrow, aún si eso significaba renunciar a un pago de 20 millones de dólares por la sexta entrega de la saga.

Johnny Depp reportedly is refusing to do a new "Pirates of the Caribbean" movie because of the way Disney treated him during the Amber Heard disaster.



Depp crushed Heard in court, and apparently isn't ready to forgive Disney for abandoning him. https://t.co/jFkL4cy2VK — OutKick (@Outkick) June 8, 2023

¿Cuándo fue la última vez que vimos a Johnny Depp como Jack Sparrow?

El histrión encarnó al capitán pirata en el 2017 por última vez en 'La venganza de Salazar', que, aunque no repitió el éxito en taquilla de las entregas anteriores e hizo replantearse a los estudios el futuro de la saga, sí recaudó $800 millones de dólares.

'Pirates of the Caribbean' Imagen Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films



En 2023, Sean Bailey, uno de los ejecutivos de la compañía develó para 'The New York Times' que había planes para una nueva secuela y es hasta ahora, 5 años después de la última película, que existen fuertes rumores de que la producción se está retomando para la parte 6 de la historia de los 'Piratas del Caribe'.

¿Quién será el reemplazo de Johnny Depp?

Tras retirarse la posibilidad de que Johnny Depp regresara, comenzaron rumores de que ahora el personaje principal podría ser interpretado por una mujer y justamente suena el fuerte rumor de que el reemplazo sería una actriz de la multipremiada serie 'The Bear', llamada Ayo Edebiri, quien daría vida a Anne.

PUBLICIDAD

¿Cómo reaccionó Elon Musk ante el rumor del reemplazo de Johnny Depp en 'Piratas del Caribe 6'?

A pesar de haber sido mencionado en el juicio de Johnny Depp, como supuesto amante de Amber Heard, Musk reaccionó con total indignación hacia Disney, en apoyo a Johnny Depp.

El dueño de X (antes Twitter) usó su propia cuenta oficial en dicha plataforma para reaccionar a la noticia con la frase: "Disney apesta".

¿Cómo reaccionaron los internautas al comentario de Elon Musk contra Disney?

La opinión de Musk no pasó desapercibida por sus seguidores, algunos de los cuales lo apoyaron y otros lo tacharon de "racista" y "misógino".

"Disney está arruinando todo", "En este punto, debes asumir que Disney está arruinando a su propia compañía a propósito", "Depp ya no está 'cancelado'. ¿No podemos recuperarlo?", "Te llamarán racista por no querer ver a Johnny Depp reemplazado por una actriz de la que nadie ha oído hablar", "¿Imaginas ser el hombre más rico del mundo y estar molesto porque una mujer negra está siendo elegida para una película?", escribieron algunos.



Unos cuantos hicieron memes y hubo quien también realizó una súplica para el magnate: "Por favor, compra Disney".

La pelea de Elon Musk contra Disney

Aunque no se sabe si hay otras razones en el trasfondo, Elon Musk ha demostrado últimamente estar en contra de las decisiones de la poderosa empresa de dibujos animados, pues hace poco tiempo ayudó también a Gina Carano para emprender acciones legales contra Disney por su despido en la serie 'The Mandalorian'.