Anuncian a Lily Gladstone como primera indígena norteamericana nominada al Oscar y mexicanos recuerdan a Yalitza

Mexicanos reaccionaron molestos ante la declaración y la aclararon dando unas lecciones de geografía

Por:
Tania Caballero.
Video Ella es la actriz indígena que está arrasando en Hollywood: Lily Gladstone sufrió hambre y rechazo

Las polémicas nominaciones a los Premios Oscar 2024 que se dieron a conocer este martes 23 de enero siguen dando de qué hablar y siguen siendo tendecia en redes sociales como X (antes Twitter).

Esta vez, porque diferentes medios de comunicación anunciaron a Lily Gladstone como la primera mujer indígena americana en estar nominada al Oscar, situación que los mexicanos salieron a aclarar en redes sociales, al igual que otros latinos, estadounidenses y publicaciones que manifestaron su descontento ante dicha declaración.

Gladstone está nominada como Mejor Actriz Protagónica por su papel como Mollie Burkhart en la película de Martin Scorsese: 'Killers of the flower moon' ('Los asesinos de la luna de las flores') y recientemente hizo historia al ser la primera mujer indígena en ganar un Golden Globe por este mismo rol.

¿Por qué fue la polémica al anunciar que Lily Gladstone es la primera mujer indígena americana en estar nominada?

Si bien Lily Gladstone es la primera mujer indígena nativa de Estados Unidos en estar nominada al Oscar, no es la primera cuyo origen está en el continente Americano, por lo que no es la primera Americana o Norteamericana.

Los usuarios de redes sociales sí recordaron a la primera nominada indígena del continente Americano: la mexicana Yalitza Aparicio, por 'Roma' en 2018.


Otras mujeres indígenas han estado nominadas, como: Merle Oberon en 1933, de Reino Unido, y Keisha Castle Hughes en 2003, originaria de Nueva Zelanda.

¿Qué escribieron los internautas que recordaron a Yalitza Aparicio ante este incidente?

Usuarios de la red social X convirtieron el anuncio de Lily Gladstone en tendencia recordando a Yalitza Aparicio y aclarando lo que decían varios medios de comunicación, algunos enfurecidos pidieron la corrección.

"Podemos celebrar la nominación de Lily Gladstone sin borrar a Yalitza Aparicio", "Amo a Lily, pero sólo un pequeño recordatorio de que ella es la primera actriz indígena de los Estados Unidos en ser nominada a Mejor Actriz. La primera indígena norteamericana en ser nominada fue Yalitza Aparicio, ya que México está en América del Norte", "¡No borrarán así a los pueblos triqui y mixtecos! Corrijan sus titulares", "Están equivocados fue Yalitza Aparicio", "No olviden la nominación de Yalitza Aparicio", "Que tengamos que estar dando lecciones de geografía a estas alturas es de juzgado. México es Norteamérica. Coger un mapa de vez en cuando no es malo estadounidenses", "Yalitza Aparicio olvidada en cada una de estas menciones. Nunca se trata de hablar de historia, si no de borrón y cuenta nueva", "Los estadounidenses no ven a los indígenas mexicanos como nativos americanos", "Esto sólo demuestra que, como siempre, a Estados Unidos no le importa el resto del mundo", "Perdón, Lily, pero la reina mixteca fue primero", expresaron algunos.

¿Por qué los estadounidenses se llaman a sí mismos americanos?

Existe también una gran controversia entre latinos que critican el 'ego' de los estadounidenses por nombrarse a sí mismos como americanos, siendo que todos los habitantes del continente lo son, desde argentinos y chilenos, hasta canadienses, sin embargo, una de las explicaciones podría ser que la palabra 'estadounidense' no tiene traducción en inglés, no existe el gentilicio para ellos en Estados Unidos.

Por otra parte, el origen de este 'nombramiento' data de 1976, cuando Estados Unidos declaró su independencia, siendo el único país libre del continente, por lo que se apropiaron del nombre 'Nación americana', por tanto, los habitantes se autonombraron 'americanos'. Posteriormente, las otras naciones comenzaron a deslindarse de sus colonizadores europeos y formando parte del continente americano libre.

¿Tú qué opinas?

