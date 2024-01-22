Fans argentinas de Taylor Swift dicen que los mexicanos "hablan horrible" y destan la furia azteca: pelea inunda redes

Video Taylor Swift está cambiando tu vida sin que te des cuenta: domina el deporte, la economía y más

Mientras Taylor Swift está ocupada con sus apariciones públicas en los partidos de su galán Travis Kelce, uno de los jugadores más reconocidos del fútbol americano, sus fans también están dando de qué hablar, aunque no de una muy buena manera.

La usuaria argentina de X (antes Twitter) @dwohtolkw se volvió viral en redes sociales luego de publicar una imagen de la intérprete de 'Lover' con la frase "Rompiendo mi silencio", misma que la cantante usara en un video de YouTube en el que compartía su opinión personal.

La imagen empleada por la fan de la cantante fue usada para el mismo fin, sin embargo su juicio expresado provocó indignación y ataques de las swifties mexicanas.

¿Por qué el comentario de la fan argentina de Taylor Swift causó indignación en las mexicanas?

Dicha cuenta de X afirmó que "Los modismos mexicanos son horribles", comentario que no pasó desapercibido e inundó las redes sociales, desatando toda una pelea.

Las seguidoras mexicanas de Taylor Swift manifestaron de inmediato su descontento y señalaron que la música de la cantante trasciende las barreras culturales, uniendo a las personas de todas partes del mundo. Las swifties defendieron la diversidad cultural y criticaron la postura personal de la argentina.

¿Cómo reaccionaron las fans mexicanas ante el comentario de la swiftie argentina?

Algunos internautas originarios de México se sintieron ofendidos por la percepción de la argentina y se defendieron, otros apuntaron a que hay una marcada obsesión de Argentina con México, y unos más se burlaron de la situación.

"Ustedes están obsesionados con nosotros. Para ser tan insignificantes nos prestan bastante atención, la verdad", "Nomás porque te parezca raro, no significa que sean 'horribles'", "las chicas sólo queremos que alguien se obsesione tan fuerte con nosotras como algunos argentinos lo están con los mexicanos", "Son feos cuando los usa una persona que no es mexicana. Lit horrible", "¿Por qué los Argentinos están tan obsesionados con nosotros los mexicanos?", "Tiene a Taylor de foto de perfil y es argentino", "¿Por qué los argentinos tienen como profesión ser insoportables?", "Por favor, quiten el Internet en Argentina", "Ya van a empezar otra vez los argentinos", "Leve, está más asqueroso el acento argentino", "Otra vez una Argentina tirándole a México para tener atención, qué novedad", "Que ya nos suelten por favor", escribieron algunos.

Los fans mexicanos arrasaron con cientos de reacciones y comentarios, incluso cuestionando la elección de la swiftie argentina de tener a Taylor Swift como foto de perfil.

Las argentinas no se quedaron atrás y respondieron a sus ataques con memes.

Por supuesto, la estrella del pop no ha expresado su sentir al respecto, sin embargo no es muy probable que aprobara una guerra entre sus fans de dos países que tanto la han amado.

cada país tiene modismos, solo quieres llamar la atención y generar más fricción entre dos países. Me caga ver cómo argentinos y Mexicanos de andan peleando por tonterías como esta. ojalá algún día nos llevemos mejor todos 🇲🇽🇦🇷.



Por el momento, TayTay se encuentra haciendo tendencia como siempre, pero esta vez debido a que este 21 de enero apareció en el partido de los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills, en el que se llevó las miradas y los comentarios de redes sociales gracias a su romance con Travis Kelce.