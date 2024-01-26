Comparan a Zendaya con joven argentina promedio y llaman 'fea' a la actriz: sus fans salen a la defensa

"Están obsesionados con Zendaya, no la sueltan", "¿Por qué para estos tweets siempre cogen la foto de Zendaya donde caracteriza a una drogadicta?", "Racista y con complejo de inferioridad. La belleza es muy subjetiva. Vete a tu cueva", "Y aún así sigue siendo guapísima, porque Zendaya es una auténtica obra de arte", "Demuestra que eres racista sin decir que eres racista. Que tú tengas preferencia por personas blancas no significa que los demás sean feos", "¿A quién le importa quién es más guapa que quién? Ridículos. Zendaya es preciosa, millonaria y novia de Spiderman. Cómprense una vida, que bien feos que están todos los que critican", "El tipo es lo más racista del mundo. Zendaya no me parece fea, pero la endiosan demasiado cuando está ultra maquillada y con un outfit muy bueno en una foto profesional", "El tío es un racista de cuidado y lo peor es que le da igual decirlo en público. Este tipo de contenido no debería estar permitido en redes sociales", escribieron algunos.