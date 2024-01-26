Entretenimiento

Comparan a Zendaya con joven argentina promedio y llaman 'fea' a la actriz: sus fans salen a la defensa

Las publicaciones se volvieron virales por todos los comentarios que salieron en defensa de Zendaya

Tania Caballero.
Zendaya acaparó las miradas y los tweets de los usuarios de Internet este 26 de enero, pues después de acudir al desfile SS24 de alta costura de la marca Fendi, en el que su look se hizo viral, también se hicieron virales un par de publicaciones en las que un 'tuitero' compara a la actriz con una joven promedio de Argentina, queriendo resaltar que la novia de Tom Holland no es 'estética'.

El usuario Anglo-Saxon Knigth, cuya cuenta en X (antes Twitter) es @warriorstone18, intenta dar a entender por medio de sus publicaciones, que muchos señalan como racistas, que la llamada raza aria es mejor en distintos ámbitos, como la belleza en este caso, sin embargo, los fans de Zendaya salieron en su defensa.

¿Cuáles fueron las publicaciones que hicieron enfurecer a los fans de Zendaya?

En una primera publicación, el usuario de X comparó a una chica random de Argentina con la actriz, a quien llamó 'Nword millonaria de Hollywood', diciendo además que "El fenotipo Ario siendo más estético otra vez".


Tras desatar toda una ola de reacciones, el tuitero volvió a reincidir con su opinión, la cual desató aún más odio entre los seguidores de la actriz.

"Sí, tienen toda la razón, la comparación es muy injusta... Para la Argentina. Se sigue viendo mejor que la nword que gasta millones en estilistas, maquillaje y bótox. Una mujer hermosa lo es con o sin maquillaje... Y Zendaya no es fea, es horrible!!!", expresó.

¿Cómo reaccionaron los fans de Zendaya ante estas publicaciones?

Los tweets generaron múltiples reacciones en X, aunque por lo general fue 'hate' hacia el internauta que atacó a la intérprete.

Muchos defendieron cómo se veía la actriz en la imagen comparativa diciendo que en esa fotografía encarnaba a una drogadicta en la serie 'Euphoria'.


Incluso se manifestaron varios de sus fans argentinos.


Aunque muchos opinaron sobre los estándares de belleza individuales, otros se dieron cuenta de que la conversación y el tema ya iba mucho más profundo y peligroso.

"Están obsesionados con Zendaya, no la sueltan", "¿Por qué para estos tweets siempre cogen la foto de Zendaya donde caracteriza a una drogadicta?", "Racista y con complejo de inferioridad. La belleza es muy subjetiva. Vete a tu cueva", "Y aún así sigue siendo guapísima, porque Zendaya es una auténtica obra de arte", "Demuestra que eres racista sin decir que eres racista. Que tú tengas preferencia por personas blancas no significa que los demás sean feos", "¿A quién le importa quién es más guapa que quién? Ridículos. Zendaya es preciosa, millonaria y novia de Spiderman. Cómprense una vida, que bien feos que están todos los que critican", "El tipo es lo más racista del mundo. Zendaya no me parece fea, pero la endiosan demasiado cuando está ultra maquillada y con un outfit muy bueno en una foto profesional", "El tío es un racista de cuidado y lo peor es que le da igual decirlo en público. Este tipo de contenido no debería estar permitido en redes sociales", escribieron algunos.


En alguno de los comentarios, 'Anglo-Saxon Knight' reconoció al final que Rihanna, Whitney Houston y Halle Berry eran buenos ejemplos de mujeres afroamericanas atractivas.

¿Tú qué opinas?


