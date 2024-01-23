¿Por qué todos odian a Bradley Cooper tras su nominación al Oscar como Mejor Actor?

Video Bradley Cooper quería terminar con su vida: adicciones, rechazos y más problemas que tuvo que superar

Tras el anuncio de los nominados para los Premios Oscar 2024, Bradley Cooper se posicionó como una de las tendencias más fuertes en las redes sociales, especialmente X (antes Twitter), donde miles de usuarios de todas partes del mundo reaccionaron ante esta nominación.

El actor fue nominado por la película dramática biográfica estadounidense 'Maestro' de 2023, centrada en la relación de pareja entre el compositor estadounidense Leonard Bernstein (Cooper) y su esposa Felicia Montealegre.

¿Qué nominaciones al Oscar tiene Bradley Cooper?

Para la premiación del Oscar 2024, Bradley Cooper tiene 3 nominaciones, una como Mejor Actor protagónico, otra como Productor y una más como guionista por la misma película.

The nominations for Actor in a Leading Role go to... #Oscars pic.twitter.com/6LETixc9NY — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

Con estas nominaciones, el histrión suma ya 12 nominaciones a los Premios Oscar, sin haber obtenido hasta el momento ninguna estatuilla.

Por su parte, la película 'Maestro' tiene en total 7 nominaciones, pues además de las de Cooper, podría recibir el premio por Mejor película, Mejor cinematografía, Mejor sonido y/o Mejor maquillaje y peluquería.

¿Por qué todos odian a Bradley Cooper tras sus nominaciones a los Premios Oscar 2024?

La mañana de este 23 de enero muchos de los usuarios de la red social X se desvivieron en 'hate' hacia Bradley Cooper, tras su nominación a los Premios Oscar 2024, pero ¿por qué? Ahora te explicamos las razones:

1. Fue nominado "en vez de Leonardo Di Caprio"

La principal queja que desató el odio de los internautas radica en que Leonardo Di Caprio no fue nominado en la misma categoría por su película 'Los asesinos de la luna de las flores' y circula un rumor de que fue por haber ingresado a la terna a Bradley Cooper, lo cual la audiencia no perdona.

Leonardo DiCaprio did not receive an #Oscar nomination for his acclaimed performance in Killers of the Flower Moon. pic.twitter.com/6bcOG8F2c0 — Film Updates (@FilmUpdates) January 23, 2024

Bradley Cooper indicado para o Oscar de Melhor Ator e o Leonardo DiCaprio não, pelo jeito o chocolate que a produção enviou era bom mesmo kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/pcCGdGjcZj — miguel do peewee (@fernandemiguels) January 23, 2024

es que no me cabe en la cabeza que este nominado Bradley Cooper y no DiCaprio — melo (@itsmelowww) January 23, 2024



Algunos pocos más también aseguran que en vez de Cooper debió haber estado nominado Zac Efron.

2. Critican su "nariz falsa"

A pesar de ser una razón de muy poco peso, la gente asegura que su caracterización como Leonard Bernstein con una prótesis de nariz fue muy falsa y sin embargo también está nominada la película el 'Maestro' por Mejor maquillaje.

Agora, cabe ao Cillian acabar com raça do Bradley Cooper e aquela prótese horrível de nariz naquele filme ruim demais maestro pic.twitter.com/5rCfDwE9tx — Bar Da Cachaça (@liah2525) January 23, 2024

3. Dicen que hizo de todo en la película para "comprar a la Academia"

Bradley Cooper participó en la producción, dirección, guión y hasta fue el protagonista de la película, por lo que algunos 'twiteros' aseguran que hizo todo esto para obtener un Oscar seguro, que sería el primero en su carrera.

4. Critican la película

A algunas personas no les gustó la película y, por ende, descalifican todo el trabajo del actor, productor, director y guionista.

"Esa película de Bradley Cooper apesta", "Con Bradley Cooper nominado, ya podemos entender el nivel en el que está ahora el Oscar", "Bradley coopera en toda la película: 'Miren lo que puedo hacer, denme un Oscar'", "Bradley Cooper compró a la Academia, no es posible", "Él es insípido y su película sobrevalorada", "Debió ser Leo en vez de Bradley Cooper", "¿Por qué demonios no está nominado Leo, pero Bradley Cooper sí?", "Es un problema común en los Oscar no nominar por calidad", "Bradley Cooper robando todas las nominaciones", "Me está creciendo una antipatía muy grande hacia Bradley Cooper", "Espero que Maestro arrase para que nunca más tengamos que saber de Bradley Cooper", "Ojalá Bradley Cooper gane por fin un Oscar para que nos deje en paz", "Ahora le toca a Cillian poner fin a la carrera de Bradley Cooper y a esa horrible prótesis de nariz en esa película realmente mala", "¡Qué terrible Oscar este año! Sin Leonardo Di Caprio (no lo pusieron por Bradley Cooper, ¿¡Es en serio!?)", twitearon algunos.

Maestro nominada al Oscar al lado de Oppenheimer, Poor Things, Killers Of The Flower Moon y The Zone Of Interest. pic.twitter.com/Y4n7ciXxxy — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) January 23, 2024

A pesar de todo, sí hubo algunos que defendieron al actor, aunque fueron los menos.

"¿Por qué tanto odio hacia Bradley Cooper? Parece que le tienen envidia por ser feliz haciendo lo que le gusta", "¿Alguien me expica por qué a la gente no le gusta Bradley Cooper?", "Si no es este año, será con su película de Spielberg, pero llegará el Oscar para Bradley Cooper... La esperanza sigue intacta", "Bradley Cooper, te amamos", comentaron.

me liking posts shitting on Bradley cooper but also liking posts supporting him……………….. pic.twitter.com/kr4XvPORDR — jiffy⁷ ⭐️ (@agust_delight) January 23, 2024

Otras quejas del público ante las nominaciones de los Oscar

A pesar de todo, no fue la única tendencia en redes sociales, ni el 'hate' por Cooper, ni las quejas por no estar nominados Leonardo Di Caprio ni Zac Efron, sino que también varios usuarios de redes sociales se quejaron porque no aparecieron tampoco Margot Robbie como Mejor actriz protagónica por 'Barbie' ni Olivia Rodrigo como Mejor canción por 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes'.

Que Oscar péssimo desse ano!! Sem a Olívia Rodrigo como melhor música do filme Jogos Vorazes, sem a MARGOT ROBBIE e sem o Leonardo Di Caprio (não colocaram ele para botar o Bradley Cooper, sério isso!?) To indignada pic.twitter.com/gwZBrws4vT — Ana (@anadopocket) January 23, 2024