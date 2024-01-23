Entretenimiento

¿Por qué todos odian a Bradley Cooper tras su nominación al Oscar como Mejor Actor?

Bradley Cooper recibió 'hate' en redes sociales y fue tendencia en X, tras sus múltiples nominaciones a los Premios Oscar 2024

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Bradley Cooper quería terminar con su vida: adicciones, rechazos y más problemas que tuvo que superar

Tras el anuncio de los nominados para los Premios Oscar 2024, Bradley Cooper se posicionó como una de las tendencias más fuertes en las redes sociales, especialmente X (antes Twitter), donde miles de usuarios de todas partes del mundo reaccionaron ante esta nominación.

El actor fue nominado por la película dramática biográfica estadounidense 'Maestro' de 2023, centrada en la relación de pareja entre el compositor estadounidense Leonard Bernstein (Cooper) y su esposa Felicia Montealegre.

PUBLICIDAD

¿Qué nominaciones al Oscar tiene Bradley Cooper?

Para la premiación del Oscar 2024, Bradley Cooper tiene 3 nominaciones, una como Mejor Actor protagónico, otra como Productor y una más como guionista por la misma película.

Con estas nominaciones, el histrión suma ya 12 nominaciones a los Premios Oscar, sin haber obtenido hasta el momento ninguna estatuilla.

Por su parte, la película 'Maestro' tiene en total 7 nominaciones, pues además de las de Cooper, podría recibir el premio por Mejor película, Mejor cinematografía, Mejor sonido y/o Mejor maquillaje y peluquería.

¿Por qué todos odian a Bradley Cooper tras sus nominaciones a los Premios Oscar 2024?

La mañana de este 23 de enero muchos de los usuarios de la red social X se desvivieron en 'hate' hacia Bradley Cooper, tras su nominación a los Premios Oscar 2024, pero ¿por qué? Ahora te explicamos las razones:

1. Fue nominado "en vez de Leonardo Di Caprio"

La principal queja que desató el odio de los internautas radica en que Leonardo Di Caprio no fue nominado en la misma categoría por su película 'Los asesinos de la luna de las flores' y circula un rumor de que fue por haber ingresado a la terna a Bradley Cooper, lo cual la audiencia no perdona.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


Algunos pocos más también aseguran que en vez de Cooper debió haber estado nominado Zac Efron.

2. Critican su "nariz falsa"

A pesar de ser una razón de muy poco peso, la gente asegura que su caracterización como Leonard Bernstein con una prótesis de nariz fue muy falsa y sin embargo también está nominada la película el 'Maestro' por Mejor maquillaje.

3. Dicen que hizo de todo en la película para "comprar a la Academia"

Bradley Cooper participó en la producción, dirección, guión y hasta fue el protagonista de la película, por lo que algunos 'twiteros' aseguran que hizo todo esto para obtener un Oscar seguro, que sería el primero en su carrera.

4. Critican la película

A algunas personas no les gustó la película y, por ende, descalifican todo el trabajo del actor, productor, director y guionista.

"Esa película de Bradley Cooper apesta", "Con Bradley Cooper nominado, ya podemos entender el nivel en el que está ahora el Oscar", "Bradley coopera en toda la película: 'Miren lo que puedo hacer, denme un Oscar'", "Bradley Cooper compró a la Academia, no es posible", "Él es insípido y su película sobrevalorada", "Debió ser Leo en vez de Bradley Cooper", "¿Por qué demonios no está nominado Leo, pero Bradley Cooper sí?", "Es un problema común en los Oscar no nominar por calidad", "Bradley Cooper robando todas las nominaciones", "Me está creciendo una antipatía muy grande hacia Bradley Cooper", "Espero que Maestro arrase para que nunca más tengamos que saber de Bradley Cooper", "Ojalá Bradley Cooper gane por fin un Oscar para que nos deje en paz", "Ahora le toca a Cillian poner fin a la carrera de Bradley Cooper y a esa horrible prótesis de nariz en esa película realmente mala", "¡Qué terrible Oscar este año! Sin Leonardo Di Caprio (no lo pusieron por Bradley Cooper, ¿¡Es en serio!?)", twitearon algunos.

A pesar de todo, sí hubo algunos que defendieron al actor, aunque fueron los menos.

"¿Por qué tanto odio hacia Bradley Cooper? Parece que le tienen envidia por ser feliz haciendo lo que le gusta", "¿Alguien me expica por qué a la gente no le gusta Bradley Cooper?", "Si no es este año, será con su película de Spielberg, pero llegará el Oscar para Bradley Cooper... La esperanza sigue intacta", "Bradley Cooper, te amamos", comentaron.

Otras quejas del público ante las nominaciones de los Oscar

A pesar de todo, no fue la única tendencia en redes sociales, ni el 'hate' por Cooper, ni las quejas por no estar nominados Leonardo Di Caprio ni Zac Efron, sino que también varios usuarios de redes sociales se quejaron porque no aparecieron tampoco Margot Robbie como Mejor actriz protagónica por 'Barbie' ni Olivia Rodrigo como Mejor canción por 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes'.

¿Tú qué opinas?

Relacionados:
EntretenimientoOscarPremios OscarBradley CooperCineViralTwitter

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD