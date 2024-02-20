Elon Musk se une a la Fuerza Espacial de Estados Unidos y lanza misión secreta de SpaceX: ¿cuál es el objetivo?

Video Una profecía de Nostradamus tiene preocupada a la NASA: esto es lo que predijo para el 2023

La empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, lanzó el pasado miércoles 14 de febrero una misión 'secreta' para la Fuerza Espacial de Estados Unidos, llamada USSF-124, a bordo de un cohete Falcon 9, desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.

El despegue se llevó a cabo en punto de las 5:30 de la tarde EST (2230 GMT), el aterrizaje se registró como el número 272 de SpaceX de un cohete de clase orbital y el séptimo lanzamiento y aterrizaje de este propulsor.

Este 2024, tanto Estados Unidos como otras naciones tienen programados varios lanzamientos al espacio con varios objetivos, ya sean la exploración espacial en la Luna (para encontrar agua), enviar satélites que brinden Internet al planeta, encontrar lugares para bases espaciales, entre otros objetivos.

Lo que sabemos sobre la misión USSF-124 de SpaceX y la Fuerza Espacial de Estados Unidos: ¿cuál era el objetivo?

A pesar de evitar dar detalles sobre esta misión, se sabe que estaba dispuesto para realizar una serie de operaciones en la órbita de la Tierra y ocho minutos después del despegue, el cohete reutilizable de Space X regresó a la Tierra.

Antes del despegue, fue enviado un comunicado a través de correo electrónico en el que detallaban que se desplegarían seis satélites a la órbita terrestre, sin develar qué pretendían lograr con ello.

Según reveló después 'Space.com', el lanzamiento de estos seis satélites, que en un inicio se pensaría que tienen que ver con la misión de brindar o mejorar el Internet en el planeta, dados los objetivos de Elon Musk y el giro tecnológico de sus negocios, en realidad se dio a conocer que dos de ellos son de la Agencia de Defensa de Misiles y cuatro de la Agencia de Desarrollo Espacial, lo cual cambia completamente el panorama.

"Con cada lanzamiento de seguridad nacional, continuamos fortaleciendo las capacidades de Estados Unidos y su disuasión frente a amenazas crecientes, mientras agregamos estabilidad a un mundo muy dinámico. Es lo que hacemos en la Fuerza Espacial y nos tomamos ese cargo en serio", comunicaron.



Más tarde, el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó en la red social X (antes Twitter y propiedad también de Elon Musk), el éxito del lanzamiento del cohete Falcon 9, que contenía seis satélites de seguimiento de armamento.

This week, the Missile Defense Agency (MDA) and Space Development Agency (SDA) celebrated the flawless launch of six satellites aboard SpaceX's Falcon 9 from Cape Canaveral. https://t.co/zYdY2xPfQS — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 15, 2024

Los dos satélites pertenecientes a la Agencia Antimisiles de Defensa fueron denominados como 'Sensor Espacial de Seguimiento Balístico e Hipersónico', mientras que los cuatro restantes de la Agencia de Desarrollo Espacial, se apodaron como 'PWSA', según informó el comunicado publicado en la página web del Departamento de Defensa de dicho país.

Los satélites ya se encuentran en su órbita correspondiente, en la que permanecerán durante los próximos dos años, realizando pruebas para garantizar que estén funcionando y comunicándose con otros sistemas como se espera.

¿Por qué fueron lanzados ahora estos satélites en la 'misión secreta' de SpaceX? ¿Cuál es el temor de Estados Unidos?

Este lanzamiento responde a la creciente amenaza de misiles hipersónicos que recorren más distancia en la atmósfera y son más difíciles de detectar.

Durante el último año, ya se han lanzado 27 prototipos de los satélites PWSA a la atmósfera, aunque aún hay más que deben unirse a una 'constelación' que fungirá como una de las primeras líneas de defensa de Estados Unidos frente a los diferentes tipos de armamento que pudieran amenazar a la nación desde el espacio.

Todo comenzó cuando Rusia comenzó a hacer una serie de lanzamientos secretos de satélites militares en la época de su invasión de Ucrania, a principios del 2022, fue entonces que los servicios de inteligencia estadounidenses comenzaron a investigar y descubrieron que Rusia estaba trabajando en un nuevo tipo de arma basada en el espacio que podría amenazar a los miles de satélites que mantienen al mundo conectado.

Las agencias de espionaje estadounidenses también indagaron que Rusia podría estar preparando otro lanzamiento para colocar una arma nuclear en el espacio, que constituiría una seria violación al Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 (que prohíbe la colocación de armas nucleares de cualquier tipo en órbita, así como nuevas detonaciones nucleares en el espacio) y el Tratado de Prohibición Limitada de Pruebas Nucleares (que prohibe las pruebas nucleares en la atmósfera o el espacio exterior).

Cualquier detonación nuclear en el espacio destruiría no sólo los satélites estadounidenses, sino también los de China e India, además, según funcionarios estadounidenses y analistas externos, fallarían los sistemas mundiales de comunicaciones, lo que haría que todo, desde los servicios de emergencia hasta los teléfonos móviles y la regulación de generadores y bombas, se estropeara. Los restos de la explosión se dispersarían por toda la órbita terrestre baja e imposibilitarían, la navegación de todo tipo de satélites, desde los Starlink, utilizados para las comunicaciones por Internet, hasta los satélites espía.

Funcionarios de la administración Biden y el propio Secretario de Estado Antony J. Blinken han expresado su preocupación, sobre todo en la 'Conferencia de Seguridad de Munich', que se llevó a cabo los pasados 17 y 18 de febrero, en la que también se resaltó que si Rusia viola los tratados, otras naciones, como Corea del Sur, podrían seguir su ejemplo.

Otros lanzamientos relacionados que realizaron Elon Musk y SpaceX

Tras este lanzamiento, el pasado 15 de febrero, SpaceX envió IM-1, una misión privada de alunizaje, a la 1:05 a.m. EST (0605 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, la cual estaría encaminada a la exploración para encontrar agua o simplemente encontrar la manera de crear una base espacial en la Luna.