Bloquean las búsquedas de Taylor Swift en redes tras difusión de "fotos íntimas" de la cantante hechas con IA

Taylor Swift está cambiando tu vida sin que te des cuenta: domina el deporte, la economía y más

Taylor Swift es la más reciente víctima de la Inteligencia Artificial. En redes sociales se difundieron algunas imágenes sexuales de la cantante de 34 años creadas con esta tecnología. Las ilustraciones causaron tanto revuelo que un directivo de X (Twitter) se pronunció al respecto.

Imágenes de Taylor Swift generadas con IA se difundieron en redes sociales

Uno de los riesgos y perjuicios de la Inteligencia Artificial se hace cada vez más evidente. Desde mediados de enero, en redes sociales se difundieron ‘fotos’ explícitas y falsas de Taylor Swift.

De acuerdo con un reporte de ‘The New York Times’, tan solo una de esas imágenes fue vista 47 millones de veces antes de que la cuenta de X (antes Twitter) que la publicó fuera suspendida el 25 de enero.

Reality Defender, una compañía de ciberseguridad especializada en detectar IA, determinó que las ilustraciones de la cantante de ‘Karma’ habían sido generadas por Inteligencia Artificial.

‘404 Media’ rastreó el origen de las mismas hasta un canal dedicado a crear este tipo de contenido en la aplicación de mensajería Telegram.

Una vez que las imágenes se hicieron virales, miles de ‘swifties’ y usuarios de redes sociales del común salieron en defensa de la cantante, inundando la plataforma de tweets con imágenes positivas de ella, reportando las publicaciones y haciendo Trending Topic la frase ‘Protect Taylor Swift’ (protejan a Taylor Swift).

Taylor Swift Imagen Getty Images



Algunas Inteligencias Artificiales permiten crear ilustraciones sexuales de cualquier persona. Incluso aquellas que tienen candados para que no se les dé ese uso, pueden ser vulneradas, según detalló ‘The New York Times’ en una nota del 26 de enero pasado. A estas creaciones se les conoce como ‘deepfakes’.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca calificó de “alarmantes” estas creaciones y resaltó que las mujeres son “desproporcionadamente” víctimas de estas.

X (Twitter) bloquea las búsquedas de Taylor Swift tras difusión de imágenes creadas con IA

En el antiguo Twitter fue donde proliferaron las ‘fotos’ falsas de la voz de ‘Lover’. En respuesta, la ahora llamada X bloqueó todas las búsquedas relacionadas con su nombre. Ahora, al escribir ‘Taylor Swift’, ‘Taylor Swift IA’ o ‘Taylor IA’ en el buscador, aparece el mensaje ‘Algo salió mal. Intenta recargar’. Cuando menos desde el 27 de enero se tienen reportes de esta situación.

“Esta es una acción temporal y se hace con mucha precaución, ya que priorizamos la seguridad en este tema”, expresó Joe Benarroch, jefe de operaciones comerciales de X, en un comunicado de prensa.

X (Twitter) bloquea las búsquedas de Taylor Swift, tras la difusión de imágenes explícitas creadas con IA. Imagen X (Twitter)



Hasta el momento, se desconoce qué otras medidas tomarán para parar la difusión de las imágenes o cuándo se restablecerá la búsquedas.

Otras plataformas, como Meta, donde también se publicaron las ‘fotos’ falsas, no han anunciado represalias en este caso.

Por su parte, Taylor Swift tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

Más allá de la polémica de las fotos generadas por IA, el nombre de la cantante llegó a los titulares de noticias por estar presente en el partido de los Kansas City Chiefs contra los Cuervos de Baltimore, donde los primeros ganaron su pase hacia el Super Bowl 2024. Ella no dejó la oportunidad de celebrar a su novio, Travis Kelce, su victoria.

Travis Kelce y Taylor Swift se abrazan durante los festejos de los Kansas City Chiefs como campeones de la AFC. Imagen Patrick Smith/Getty Images