Novia es cubierta de pintura en plena boda y acusan a su suegra del 'ataque': ¿se atrevió a tanto?

La historia, digna de una telenovela, asegura que la familia del novio nunca quiso a la novia y quería arruinar el día más importante de su vida

Tania Caballero
Video Estas novias vivieron una pesadilla: les arruinaron su vestido de boda o no recibieron lo que querían

La historia de una joven a la que, presuntamente, su suegra le habría arruinado su vestido de novia en plena boda al 'atacarla' con pintura roja, se hizo viral en redes sociales y fue compartida en varias plataformas como Facebook y X (antes Twitter).

Internet está inundado de suegras recelosas que buscan apartar a sus nueras de sus hijos o que simplemente se llevan mal con ellas por una u otra razón, pero lo que supuestamente la madre de este hombre le hizo a su esposa en el que sería 'el día más importante de su vida' rebasó las expectativas e indignó a muchos usuarios de redes sociales.

¿Cuál fue la historia de la mujer que fue 'atacada' con pintura roja, supuestamente por su suegra, en plena boda?

La boda se llevó a cabo el pasado sábado 17 de febrero en Ciudad Obregón, Sonora, México, a pesar de que la familia del novio no estaba de acuerdo con dicha unión, según lo que circula en Internet.

"Todo empieza con una relación normal y se retuerce en un infierno, al parecer porque ella no era de 'dinero' y los suegros querían que se casara con una rica. La odiaban y fue convirtiéndose en una tortura psicológica en donde la familia del novio se dedicaba a hablar mal de ella. Pero además enviaban narcomensajes, amenazas de muerte, daño, acoso y hostigamiento por todas las redes", narra el usuario 'Nadie Nadie' desde su cuenta @fulanodeobregón de la red social X.


El internauta menciona que la señora Maupe Salazar de Gutiérrez, madre del novio, y sus hijos María y Pedro Gutiérrez, son dueños de una funeraria y estaban dispuestos a todo para arruinar el gran día de la novia.

Los hermanos amenazaban por whatsapp a la novia y ella bloqueaba los números, pero seguían hostigándola desde cuentas falsas, hablaban mal de ella e inventaban chismes, pero cuando el novio los confrontaba, ellos lo negaban todo.

La madre del chico estaba en París, Francia cuando se enteró que su hijo le dio el anillo de compromiso a su nuera, por lo que fingió un ataque cardíaco para que la hospitalizaran, echándole la culpa a él y cobrándole sus gastos.

La familia despidió al novio del negocio familiar, pero sus tíos terminaron dándole trabajo.

"Los que conocen a Alexandra (la novia) van a confirmar que es una muy buena persona, nunca le haria nada malo a alguien. Su valentía el día de la boda fue ejemplar y es una persona admirable!!", recalcó el usuario @fulanodeobregon.

El relato asegura que Pedro, de 25 años de edad, incluso fue capaz de darle un cheque en blanco a la novia para que se alejara de su ahora esposo. Él, junto a su madre y su hermana, contrataron unos 'cholos' para manchar el vestido de la novia y se negaron a ir a la boda.

La familia del novio averiguó dónde iban a hacer las fotos previas a la boda y contactaron a la policía de Cócorit, dándoles falsa información de que en ese lugar había drogas, por lo que los agentes llegaron y catearon a todos los invitados.

Luego, cuando Alexandra, la novia, estaba de la mano de su papá para caminar al altar, llegaron tres cholos: dos tirando pintura roja (ante la que los invitados reaccionaron horrorizados pensando que era sangre) y el otro grabando un video.

Según el hilo del creador de contenido, después del 'ataque', los invitados esperaron a que la novia fuera a su casa a limpiarse y cambiarse de vestido, teniendo que usar uno largo y dorado. Al final la boda continuó y el amor triunfó.

En un último intento (esperemos) por arruinarles la vida, la familia del novio intentó 'secuestrar' su pasaporte y su visa para que no pudiera irse de luna de miel, pero no lo lograron, según informa el usuario de X.

La historia fue ilustrada con fotografías de lo que sucedió y capturas de pantalla de whatsapp a manera de pruebas de lo sucedido.

El usuario difundió además imágenes de la familia y sus redes sociales para 'quemarlos' públicamente ante la sociedad, diciendo que fingen ser muy religiosos y nadie sabe quiénes son realmente.

Boda viral
Boda viral
Imagen X

¿Qué opinaron los internautas sobre el 'ataque' con pintura roja contra una novia en plena boda?

Los usuarios de X reaccionaron sorprendidos e indignados ante la narración, sin embargo aplaudieron 'tan buen chisme' y la manera en la que fue contado, digno de una telenovela, aunque algunos sugirieron a la pareja huir del lugar para evitar más represalias de la familia.

"Creo que era mejor huir de esa familia, por precaución", "Se me hace que la mamá y la hermana están enamoradas del novio, ya es algo incestuoso y enfermo", "Ojalá la vida les cobre lo que hicieron", "Con todos esos actos, se nota que la familia no tiene valores, respeto ni educación", "Esa gente enferma no se va a quedar así, qué miedo", "Me suena más a que es guerra de poder", "Quiero desgrañar a la suegra y a los cuñados", "Pobre muchacha", "Qué vergüenza la señora", "Qué miedo cuando tengan hijos", "Creí que solamente en 'La Rosa de Guadalupe' se veían esos niveles de drama", escribieron algunos.


Incluso una abogada aconsejó en TikTok que denunciaran a la suegra para que perdiera los derechos con su hijo y exista un precedente, de acuerdo al código penal de Sonora.

¿Tú qué opinas?

EntretenimientoPremio Lo NuestroBodasViralTwitter

