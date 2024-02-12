¿Inglés o español? Un especialista dice qué idioma hablaríamos si colonizamos otros planetas

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Instalar colonias humanas en la Luna o en Marte suena cada vez menos a una película de ciencia ficción y se acerca más a la realidad, pero, ¿alguna vez te has preguntado qué idioma hablaríamos en el espacio? Un especialista tiene una teoría al respecto.

¿Qué idioma o dialecto hablaríamos si colonizáramos el espacio?

En las películas de ciencia ficción, los alienígenas suelen dejar sin palabras a los seres humanos o tienen problemas al intentar comunicarse con nosotros, pero, ¿qué pasaría si quienes se intentan hablar en el espacio son dos personas en la misión de colonizar un planeta o un satélite?

Imagen Getty Images



El medio ‘Live Science’ lanzó la pregunta en un artículo publicado a principios de febrero. Jonathan Harrington, director del Instituto de Fonética y Procesamiento del Habla de la Universidad Ludwig-Maximilians de Munich en Alemania, respondió con una teoría.

El especialista se basó en el artículo ‘Phonetic change in an Antarctic winter’ que publicó en noviembre de 2019. En la investigación, estudió los cambios fonéticos que atravesó un grupo de 11 investigadores que pasaron un invierno completamente aislados en un laboratorio en la Antártida.

El grupo estaba conformado por ocho científicos de Inglaterra (cinco con acentos sureños y tres con norteños), uno del noroeste de Estados Unidos, uno de Alemania y otro más de Islandia. En su tiempo juntos, los investigadores se dieron cuenta de que cada uno atravesaba por “cambios fonéticos” y colectivamente empezaban a pronunciar ciertos sonidos de manera diferente, así como usar otras partes de sus bocas para emitir los sonidos. Es decir, estaban formando un acento propio, derivado del de cada uno de ellos.

“Exactamente lo mismo sucedería en cualquier entorno en el que los individuos estén aislados juntos durante un período prolongado, ya sea en la Antártida o en el espacio. De hecho, el cambio de acento debería ser aún mayor en el espacio porque el contacto con la comunidad de origen es aún más difícil”, comentó Jonathan Harrington a ‘Live Science’.

Imagen Paramount Pictures



De acuerdo con el especialista, sería cuestión de “meses” para que un nuevo acento se hiciera notable entre los miembros de un grupo de astronautas en el espacio.

Sobre cómo sonaría ese acento, el experto señaló que “estaría moldeado por el predominante” en el grupo y que, en el caso de que hubiera un número uniforme de varios, se haría una combinación de todos.

Eso sí, para que estos cambios fueran permanentes, la colonia tendría que ser lo suficientemente grande como para que los colonizadores se reprodujeran y heredaran su manera de hablar a otras generaciones.

¿Qué idioma hablarían los humanos si colonizáramos otros planetas?

Si bien el especialista se limitó a hablar de los acentos que tendrían misioneros espaciales, hay que recordar que los astronautas se comunican en ruso e inglés, principalmente, por lo que no sería extraño que estos idiomas fueran los que llegaran al espacio.

Imagen Getty Images