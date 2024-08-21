¿La aparición de 7 soles en China es una señal del Apocalipsis? Científicos explican qué pasó

Video ¿Señal del Apocalipsis? Aparecen 7 soles en el cielo de China y esta es la explicación científica

La tarde del lunes 19 de agosto se suscitó un fenómeno relacionado con el sol, en la ciudad china de Chengdu, nunca antes visto que sorprendió a los habitantes de la provincia de Sichuan. Este acontecimiento dejó atónitos a muchos: siete soles aparecieron al mismo tiempo en el cielo.

Esta impactante imagen, que fue captada por los teléfonos de decenas de testigos, rápidamente se hizo viral en redes sociales, generando asombro y preocupación debido a la naturaleza poco común de este extraordinario hecho.

La instantánea parecía sacada de una película de ciencia ficción y mucha gente llegó a pensar que era una clara señal del fin del mundo. Sin embargo, este extraño suceso tiene una explicación científica y fascinante.

¿Qué ocurrió realmente en el cielo de Chengdu?

Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de siete soles reales. Este es un fenómeno óptico conocido como parhelio, el cual es provocado por la refracción de la luz solar en la atmósfera. Este hecho crea la ilusión de múltiples soles en el cielo, algo que, aunque raro, tiene una base científica bien documentada.

Para entender cómo se formó esta ilusión de siete soles, es necesario adentrarse en el concepto de refracción. La luz solar, en condiciones normales, viaja en línea recta. Sin embargo, cuando esta atraviesa medios distintos, como gotas de agua o cristales de hielo en la atmósfera, cambia de dirección. A esto se le conoce como refracción, y es el mismo principio que explica la formación del arcoíris.

En el caso del parhelio, lo que ocurre es que la luz del sol se refracta al pasar a través de cristales de hielo que están presentes en las nubes cirrus (nubes altas y delgadas compuestas principalmente por estos cristales).

Debido a la forma hexagonal de estos cristales, la luz se descompone y se refleja en diferentes direcciones, lo que generó las imágenes secundarias del sol a ambos lados del verdadero astro de luz.

Estos "soles" adicionales aparecen a unos 22 grados de distancia del sol principal, y, dependiendo de la concentración y la orientación de los cristales, pueden parecer más o menos brillantes e incluso difuminados.

El extraño espectáculo de 7 soles en el cielo

Este fenómeno, aunque impresionante, es bastante raro y ocurre con mayor frecuencia en regiones frías donde la presencia de cristales de hielo en la atmósfera es más común.

Sin embargo, bajo las condiciones adecuadas, puede ser observado en prácticamente cualquier parte del mundo. En lugares como Chengdu, donde el clima es generalmente templado, la aparición de un parhelio es aún más inusual, lo que explica por qué causó tanto revuelo.

Además de la refracción, también entra en juego la reflexión, ya que los cristales de hielo no solo doblan la luz, también la reflejan, lo que contribuye a la creación de estos puntos luminosos que parecen pequeños soles. Es este juego de luces el que da vida a un fenómeno tan espectacular como el que se vivió en Chengdu.

Así reaccionaron las redes con los 7 soles

El avistamiento de estos siete soles no solo causó asombro en quienes lo presenciaron en vivo, también desató una ola de especulaciones en las redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a compartir teorías sobre eventos apocalípticos o señales divinas, mientras que otros se centraron en tratar de comprender qué había ocurrido realmente.

En los mensajes destacan comentarios como:

"Los 7 sellos del apocalipsis", "es un error en la matrix", "lean Génesis y el libro de Enoc. Ahí están las respuestas", "en el apocalipsis habr señales en el sol en la luna y en las estrellas", "las señales se están cumpliendo" son algunas de las notas que se pueden leer.



Los videos e imágenes que circulaban mostraban claramente cómo algunos de estos "soles" estaban más difuminados que otros, lo que ayudó a los expertos a identificar rápidamente que se trataba de un parhelio.

