Día Mundial del Ovni: ¿Por qué se celebra el 2 de julio y cuál es su conexión con el caso Roswell?

En los últimos años, los videos de ovnis y la posible evidencia de que los extraterrestres son reales han inundado Internet, convirtiéndose en uno de los temas más controversiales. Lo más curioso de todo es que existe un día que gira en torno a ellos: el Día Mundial del Ovni, o en inglés, World UFO Day. Pero, ¿cuál es su origen?

La historia detrás del Día Mundial del OVNI

PUBLICIDAD

La celebración se realiza cada año el 2 de julio. Como su nombre lo indica, los entusiastas del tema participan en conversaciones sobre ovnis, crean debates, muestran evidencias sobre la vida alienígena y se conectan con personas con ideas afines.

El Día Mundial del Ovni también anima a la población a reflexionar sobre los misterios que se esconden más allá de nuestro planeta y a buscar respuestas, desafiando el pensamiento convencional y alentando la exploración de temas aparentemente improbables.

De acuerdo con el portal 'The Sentinel', se escogió el 2 de julio para conmemorarlo debido a que es el aniversario del caso Roswell, uno de los más famosos dentro de la ufología, es decir, el estudio de los fenómenos asociados a los ovnis.

¿Qué es el caso Roswell y por qué es tan importante?

Este caso inició cuando un objeto volador no identificado cayó en una zona desértica cerca de la ciudad de Roswell, Nuevo México, el 2 de julio de 1947. Sus restos fueron encontrados por un granjero llamado William Brazel. El hombre no dudó en informar a la policía local, quien a su vez contactó a la fuerza aérea para revisar la veracidad de lo descrito.

Imagen Grosby Group



Tras la visita gubernamental, la nave y sus escombros fueron puestos bajo custodia pocos días después, lo que se convirtió en noticia. El periódico 'Roswell Daily Record' aseguró que sí se trataba de un ovni, causando intriga entre la población.

Ante las preguntas sobre la autenticidad del hallazgo, el general de brigada Roger Ramey desmintió la nota, explicando que los restos eran de un globo meteorológico utilizado en el Proyecto Mogul, un programa que se dedicaba a detectar pruebas nucleares soviéticas. Sin embargo, la mayoría pensó que el ovni era real y hasta contenía restos extraterrestres en su interior.

PUBLICIDAD

A raíz de la supuesta llegada del ovni a Roswell y sus teorías conspirativas, el lugar se volvió un destino turístico enfocado a los aliens y ovnis al punto de que incluso tienen anualmente su propio festival UFO.

Aunque han pasado 77 años desde dicho incidente, los apasionados del tema aseguran que existe información confidencial que podría salir a la luz pronto, pues es importante recordar que en 2023, extrabajadores del gobierno en Estados Unidos afirmaron que las autoridades del país poseen naves de origen espacial y materia biológica "no humana", es decir, restos de los pilotos extraterrestres, por lo cual no sería raro que el caso Roswell vuelva a resurgir.