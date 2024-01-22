Confirman que Marte tiene inmenso depósito de hielo bajo su superficie; ¿podrá albergar humanos?

Video Una profecía de Nostradamus tiene preocupada a la NASA: esto es lo que predijo para el 2023

Al ser el planeta más cercano a la Tierra, Marte ha tenido la atención de los científicos, quienes han estudiado por años si tiene las condiciones necesarias para que pueda existir vida, y a la vez que el ser humano pudiera habitarlo.

Científicos descubren grandes lagos de hielo bajo la superficie de Marte Imagen Getty Images

Descubren depósitos de hielo debajo de la superficie de Marte; esto es lo que sabemos

El astrónomo estadounidense Percival Lowell estaba convencido, durante el siglo IXI, que Marte poseía lagos de agua y canales construídos artificialmente, basando su relato en los dibujos realizados por el también astrónomo Giovanni Schiaparelli.

Con el paso del tiempo, los científicos se interesaron por esta teoría del ‘Planeta Rojo’ y gracias a la tecnología de agencias espaciales sabemos que existe agua en dicho lugar.

En 2007, la sonda Mars Express, de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), encontró, por primera vez, grandes depósitos debajo de la superficie.

Aunque en un inicio se pensó que estos depósitos contenían ceniza volcánica y otros elementos, la investigación de la región Medusae Fossae, lugar donde se cree que se encuentran el agua, los científicos están por confirmar que debajo de la superficie existe una gran cantidad de hielo.

Marte podría albergar casi 400 mil kilómetros cúbicos de agua, revela investigación

Gracias a los cálculos realizados a partir de imágenes tomadas por el radar MARSIS, que lleva a bordo la sonda Mars Express, los depósitos de hielo podrían ser más grandes de lo que se estimaba en el pasado, ya que podría albergar entre 220 y 400 mil kilómetros cúbicos de agua.

Incluso los científicos estiman que si se derrite todo ese hielo podría inundar Marte con 2 metros de agua.

Antes de poder hacer dicha afirmación es necesario hacer más estudios, pero de confirmarse toda la información quiere decir que el ‘Planeta Rojo’ podría ser un lugar apto para los seres humanos, ya que podrían extraer el hielo para poder vivir bajo las condiciones del planeta.



Además, los depósitos de hielo se encuentran en la región ecuatorial del planeta, lo cual permitiría a las futuras naves y sondas que vayan a Marte poder aterrizar sin complicaciones, debido a los rayos solares que impactan directamente la superficie.

Aunque no se sabe con seguridad, los científicos tienen una teoría que explica por qué Marte perdió grandes cantidades de agua hace millones de años. Esto pudo ocurrir gracias a que una de las primeras atmósferas que tuvo el planeta fue constantemente bombardeada por meteoritos, lo cual provocó que se hiciera tan delgada que el agua comenzara a desaparecer.

