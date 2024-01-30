Científicos consiguen cultivar en la Luna por primera vez y así lo hicieron: ¿la humanidad está lista para mudarse?

Video Esto Es Noticia: La NASA ya tiene fecha para construir la primera casa en la Luna

Aunque parezca la historia de una película de ciencia ficción, un grupo de científicos ha descubierto la manera de cultivar en el suelo de la Luna, avance que beneficiará a los astronautas durante los viajes espaciales.

Cientificos logran cultivar garbanzo en el suelo lunar: de esta manera lo consiguieron Imagen Getty Images

Científicos hallan la manera de plantar garbanzo en la Luna

PUBLICIDAD

Aunque cultivar parece ser una tarea no tan complicada, estar en el espacio lo hace casi imposible, ya que la superficie de la luna está compuesta por polvo de rocas fragmentadas; pero un grupo de científicos dieron un gran paso y lograron que creciera una leguminosa.

De acuerdo con la información del sitio Meteored, los científicos de la Universidad de Texas A&M plantaron semillas de garbanzo en distintas variedades del suelo lunar, logrando que germinaran.

Los expertos esperan seguir haciendo experimentos con otro tipo de plantas, ya que de ser posible, este descubrimiento puede lograr la autosuficiencia de las bases lunares.

¿Cómo le hicieron los científicos para que creciera garbanzo en suelo lunar?

Teniendo en cuenta que el suelo de la Luna es tóxico, poroso, con piedras y de baja densidad, los científicos tuvieron que hallar la manera para que el garbanzo pudiera crecer.

Los expertos descubrieron que con la ayuda de los gusanos se puede crear ‘vermicompost’, un abono rico en nutrientes que mejora el suelo y favorece el crecimiento de las plantas.

Cabe destacar que los científicos no usan cualquier lombriz, ya que las encargadas de crear el abono fueron las lombrices de tierra, que se alimentan de materia orgánica en descomposición.

Otro punto a considerar era el tipo de suelo, así que llevaron hongos micorrízicos arbusculares a la Luna. Esta especie vive en simbiosis con las plantas, protegiendo a los cultivos de los materiales tóxicos gracias a la captura de los materiales pesados del suelo.



Al final, aquellos garbanzos que fueron cultivados en un suelo con hasta un 75% de composición lunar lograron germinar, aunque presentaron deficiencias en clorofila.

PUBLICIDAD

Mientras que las plantas que fueron cultivadas con una mayor cantidad de polvo con rocas fragmentadas, lograron crecer con poco éxito, además de que presentaban menos ramas y hojas.

Los científicos continuarán haciendo pruebas hasta conseguir que la planta crezca con éxito y pueda ser consumida por el ser humano, sin dejar a un lado todos sus nutrientes.

Today, #NASARemembers our colleagues who lost their lives in the pursuit of space exploration. The Apollo 1 and Challenger crews have craters named for them on the Moon.



Scobee, Smith, McAuliffe, Resnik, Jarvis, McNair, Onizuka, Chaffee, White, Grissom. https://t.co/nQsAXtmNot pic.twitter.com/Uu7h3D85VD — NASA Moon (@NASAMoon) January 25, 2024



¿Crees que algún día sea posible cultivar más plantas en el suelo lunar? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.