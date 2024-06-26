El asteroide 'Asesino de planetas' rozará la Tierra en los próximos días, ¿qué tan peligroso es?

Video Si un asteroide impactara con nuestro planeta, ¿hay posibilidad de sobrevivir? Estas películas responden

El pasado mes de abril, el cometa Diablo acaparó Internet debido a su cercano paso por la Tierra y las impresionantes imágenes que plasmaron su belleza. Ahora, un asteroide será el que mantiene al público consternado, pues mucho se ha hablado de su enorme tamaño.

Conoce al asteroide "asesino de planetas", uno de los más grandes de los últimos años

La Agencia Espacial Europea reveló recientemente en su portal web que el asteroide (415029) 2011 UL21 pasará cerca de la Tierra. Esto es de suma importancia, ya que con un diámetro de 2,310 metros, es más grande que el 99% de todos los objetos cercanos a la Tierra conocidos, pasando a una distancia 17 veces mayor que la de la Luna.

"La órbita de este asteroide alrededor del Sol está muy inclinada, lo cual es inusual para un objeto tan grande. La mayoría de los objetos grandes del Sistema Solar, incluidos los planetas y los asteroides, orbitan alrededor del Sol en el plano ecuatorial o cerca de él", fue un poco de lo que mencionó la agencia.



Se podría pensar que dicho objeto espacial descubierto en octubre de 2011 podría estar viajando lentamente, pero en realidad está atravesando el espacio a 25.88 kilómetros por segundo. Esto significa que el asteroide tardaría menos de cinco minutos en recorrer la distancia entre Nueva York y Londres.

De acuerdo con la NASA, el asteroide (415029) 2011 UL21 es el más grande que ha pasado cerca de la Tierra en los últimos 15 años, ya que estará a 6.6 millones de kilómetros de nuestro planeta. Esto lo convierte en un objeto de gran importancia para los estudios espaciales.

Un dato curioso sobre él es que, de manera coloquial, se le ha llamado aasesino de planetas' durante años. La razón no es precisamente porque haya logrado eliminar uno al estrellarse contra él, sino porque representaría un enorme peligro si llegara a colisionar con la Tierra por su tamaño casi idéntico al del Everest. Por ejemplo, al chocar con nuestro planeta, crearía cambios climáticos en todo el mundo y sería mil veces más poderoso que la primera bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima, de acuerdo con el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel.

¿Qué tan peligroso es el asteoride 'Asesino de planetas' y cuándo rozará la Tierra?

Los medios de comunicación informaron que el asteroide (415029) 2011 UL21 podrá ser visible con telescopios exactamente a las 5:48:19 (UTC) o 13:48:19 hora de México, entre el 27 y 29 de junio. Aunque pasa cerca de la Tierra y fue designado como un cuerpo "potencialmente peligroso", nuestro planeta está a salvo, ya que su trayectoria no provocará una colisión.

Este evento resalta la importancia de continuar monitoreando y estudiando los asteroides cercanos a la Tierra, ya que los científicos están trabajando en desarrollar tecnologías y estrategias para desviar o destruir asteroides potencialmente peligrosos si fuera necesario.