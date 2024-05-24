Se aproxima una lluvia de estrellas que ocurre cada 33 años: cuándo y dónde ver las Eta Corónidas

Video Si un asteroide impactara con nuestro planeta, ¿hay posibilidad de sobrevivir? Estas películas responden

Si eres un amante de los fenómenos astronómicos, prepárate para disfrutar de la espectacular lluvia de estrellas Eta Corónidas, que se podrá observar durante el mes de mayo de 2024. También conocida como la "Lluvia de mayo", es una de las más activas del año y promete un impresionante espectáculo en el cielo nocturno.

¿Qué son las Eta Corónidas y de dónde provienen?

Las Eta Corónidas son un enjambre de pequeños fragmentos de cometas que se desprenden de la órbita del cometa 2P/Encke, descubierto en 1786. Cuando la Tierra pasa a través de este enjambre de partículas, estas entran en la atmósfera a gran velocidad, creando hermosas estelas luminosas en el cielo.

Lo impresionante de este evento es que ocurre cada 33 años, lo cual significa que podrá ser visto de nuevo hasta el año 2057, haciéndolo aún más especial.

De acuerdo al portal de la NASA, este astro tiene el período orbital más corto de todos los cometas conocidos dentro de nuestro sistema solar. Encke alcanzó por última vez el perihelio (máximo acercamiento al Sol) en 2015.

Fechas y horarios para observar la lluvia de estrellas Eta Corónidas

Los expertos explican que la lluvia de estrellas se producirá entre el 16 y el 25 de mayo de 2024. Se podrán observar hasta 35 meteoros por hora, registrándose la mayor cantidad la noche del 21 al 22 de mayo de 2024.

A pesar de que la llegada de las Eta Corónidas podrás verse en cualquier parte del cielo, se recomienda concentrarse en la dirección oeste para obtener una mejor vista.

Recomendaciones para apreciar la lluvia de estrellas Eta Corónidas

Lo mejor es que la lluvia de estrellas será visible en todo el mundo, pero se tienen algunas recomendaciones al respecto:

Busca un lugar oscuro: Escapa de las luces de la ciudad y busca un sitio alejado de la contaminación lumínica para tener una mejor visibilidad, ya que la enorme cantidad que emiten las casas y calles de las ciudades son capaces de afecar la visibilidad.

Horario ideal: La madrugada será el momento óptimo para observar las Eta Corónidas. Asegúrate de estar despierto en esas horas.

Ojos bien abiertos: No necesitas ningún equipo especial; solo tus ojos, per si así lo deseas para tener una mejor apreciación un telescopio será de mucha ayuda.

Recuerda que las condiciones meteorológicas pueden afectar la visibilidad de las lluvias de meteoros. Consulta el pronóstico del tiempo y elige una noche clara para la observación. Invita a alguien especial y prepárate para maravillarte con este regalo del universo.

