Tiktoker capta dos soles al mismo tiempo y el video desconcierta a las redes sociales, ¿es real?
El video que muestra dos soles en el cielo al mismo tiempo ha conmocionado a los usuarios de TikTok, quienes creen que esta es la prueba de que vivimos en una simulación, sin embargo, la explicación científica no coincide con esta loca teoría.
El tiktoker Carlos Chavira volvió viral un video en el que logró capturar la imagen de dos soles en el cielo al mismo tiempo que llamó mucho la atención en redes sociales.
La grabación ha generado una gran cantidad de comentarios y especulaciones sobre su autenticidad y posibles explicaciones científicas.
¿El video donde el tiktoker grabó dos soles en el cielo al mismo tiempo es real?
En el clip, Chavira realizó una serie de cambios que probarían la autenticidad del video, como mover el contraste, el brillo, el zoom, hacer la toma de un lado a otro, etc.
Esto significaría que él no usó ningún tipo de aplicación, filtro o Inteligencia Artificial para realizarlo.
Tras ver el video, se desataron las más locas teorías entre los internautas, ya que algunos aseguran de que esto es la prueba de que vivimos en una simulación y que hubo "una falla en la matrix", mientras que otros continúan cuestionando su autenticidad. Sin embargo, el video ya tiene más de 3.5 millones de reproducciones al momento.
@carloschaviratv
Grabé dos Soles en el cielo. #sol #fenomenosnaturales #carloschaviratv♬ sonido original - Carlos Chavira
¿Dos soles al mismo tiempo? Esta es la explicación científica
La ilusión de dos soles en el cielo se conoce como 'parhelio' o 'falso sol'. Ocurre cuando la luz del sol se refracta a través de cristales de hielo en la atmósfera, creando una imagen adicional cerca del sol real. Estos cristales actúan como pequeños prismas, dividiendo la luz y formando un arco iris alrededor del sol. El parhelio aparece como un punto brillante a ambos lados del sol, a una distancia angular específica.
El efecto es sorprendentemente realista debido a la dispersión de la luz. Los cristales de hielo en la atmósfera refractan la luz de manera similar a cómo lo hace una lente, creando una imagen nítida y brillante. Además, la posición relativa del observador y el sol influye en la apariencia del parhelio. Si estás mirando hacia arriba, verás el falso sol justo encima o debajo del sol real.
¿Es raro ver un parhelio?
Aunque no es común, el parhelio no es un fenómeno extremadamente raro. Se puede observar en climas fríos y soleados, especialmente cuando hay cirros o cirrostratos en la atmósfera. Estos tipos de nubes contienen cristales de hielo que son ideales para crear la ilusión del segundo sol.
En resumen, el video viral probablemente muestra un parhelio, no un segundo sol genuino. Aunque es intrigante, la explicación detrás de este fenómeno es puramente óptica y no implica la existencia de un sistema solar gemelo. Como siempre, es importante mantener un enfoque científico y escéptico al evaluar tales imágenes en línea.