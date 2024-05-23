6 planetas harán un ‘desfile’ y será visible desde la Tierra: cuándo será la alineación planetaria
El próximo 3 de junio de 2024, los amantes de la astronomía tendrán la oportunidad de presenciar un evento astronómico único: una alineación planetaria: esto es lo que hay que saber.
El 2024 nos ha regalado varios eventos astronómicos que han fascinado a más de uno, desde el eclipse solar del pasado 8 de abril a las recientes tormentas solares que provocaron auroras boreales en lugares donde no es común verlas.
La buena noticia es que los espectáculos celestiales no están próximos a acabar: en tan solo unas semanas, seis planetas, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se unirán en un ‘desfile cósmico’ que dejará postales para el recuerdo para los astrónomos aficionados.
Alineación planetaria 2024: ¿cuándo será el desfile cósmico?
En México, por ejemplo, el mejor momento para apreciar la alineación planetaria será durante el amanecer del 29 de mayo, mientras que en Estados Unidos, será la madrugada del 3 de junio.
Para disfrutar al máximo del espectáculo, se recomienda alejarse de las luces de la ciudad y buscar un lugar con un horizonte despejado. Además, es preferible contar con unos binoculares o un telescopio, ya que así se pueden apreciar los planetas con mayor detalle.
¿Por qué los planetas se alinean?
En realidad, los también llamados desfiles cósmicos son más bien una ilusión óptica que sucede debido a la posición relativa de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Hay que recordar que cada planeta tiene su propia velocidad y trayectoria. De vez en cuando, sus posiciones parecen alinearse desde la perspectiva de un observador en la Tierra, sin que realmente se hayan formado de tal manera en el espacio exterior.
Este espectáculo se debe a la geometría del sistema solar y no tiene ningún efecto significativo en la Tierra o en los planetas mismos.
Si bien es un fenómeno que ocurre varias veces al año, la visibilidad de los planetas alineados suele cambiar. En esta ocasión, el espectáculo permitirá ver 6 de ellos, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
¿Cuánto tiempo dura la alineación de los planetas?
La alineación planetaria no es un evento instantáneo; los planetas estarán visibles en el cielo antes del amanecer durante varias semanas. La mejor oportunidad para observarlos depende del lugar en el que cada quien se encuentre.
¿Cuándo es la próxima alineación planetaria?
Como se mencionó, las alineaciones planetarias son sucesos comunes, por lo que no hay que esperar mucho para la siguiente, que será el 28 de agosto y verá el ‘desfile’ de Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno.
¿Te emociona la próxima alineación planetaria? Cuéntanos en los comentarios si harás algo especial para ver el ‘desfile’ de Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.