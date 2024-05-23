Galaxias, Meteoritos y Planetas

6 planetas harán un ‘desfile’ y será visible desde la Tierra: cuándo será la alineación planetaria

El próximo 3 de junio de 2024, los amantes de la astronomía tendrán la oportunidad de presenciar un evento astronómico único: una alineación planetaria: esto es lo que hay que saber.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

newsport.jpg
Por:
Redacción Univision Noticias digital.
Video Marte podría chocar con la Tierra y causar el fin de la humanidad: científicos revelan posible fecha 

El 2024 nos ha regalado varios eventos astronómicos que han fascinado a más de uno, desde el eclipse solar del pasado 8 de abril a las recientes tormentas solares que provocaron auroras boreales en lugares donde no es común verlas.

La buena noticia es que los espectáculos celestiales no están próximos a acabar: en tan solo unas semanas, seis planetas, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se unirán en un ‘desfile cósmico’ que dejará postales para el recuerdo para los astrónomos aficionados.

PUBLICIDAD

Alineación planetaria 2024: ¿cuándo será el desfile cósmico?

En México, por ejemplo, el mejor momento para apreciar la alineación planetaria será durante el amanecer del 29 de mayo, mientras que en Estados Unidos, será la madrugada del 3 de junio.

Para disfrutar al máximo del espectáculo, se recomienda alejarse de las luces de la ciudad y buscar un lugar con un horizonte despejado. Además, es preferible contar con unos binoculares o un telescopio, ya que así se pueden apreciar los planetas con mayor detalle.

TOPSHOT - A person takes a photo with a camera on a tripod of the Milky Way at Nallihan district, in Ankara, on August 12, 2020. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)
TOPSHOT - A person takes a photo with a camera on a tripod of the Milky Way at Nallihan district, in Ankara, on August 12, 2020. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)
Imagen Getty Images

Más sobre Galaxias, Meteoritos y Planetas

Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible
2 mins

Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible

Cultura Pop
El ‘cometa del siglo’ se aproxima a la Tierra: fecha para verlo y qué esperar del C/2023 A3
3 mins

El ‘cometa del siglo’ se aproxima a la Tierra: fecha para verlo y qué esperar del C/2023 A3

Cultura Pop
El asteroide 'Asesino de planetas' rozará la Tierra en los próximos días, ¿qué tan peligroso es?
2 mins

El asteroide 'Asesino de planetas' rozará la Tierra en los próximos días, ¿qué tan peligroso es?

Cultura Pop
La estrella T Coronae Borealis explotará y tendrá un brillo sin igual: Cuándo y cómo verla
2 mins

La estrella T Coronae Borealis explotará y tendrá un brillo sin igual: Cuándo y cómo verla

Cultura Pop
El cielo de España y Portugal se ilumina de azul en plena noche: ¿Fue un meteorito o un cometa?
2 mins

El cielo de España y Portugal se ilumina de azul en plena noche: ¿Fue un meteorito o un cometa?

Cultura Pop
Dos asteroides del tamaño de la pirámide de Giza se dirigen hacia la Tierra, ¿son peligrosos?
2 mins

Dos asteroides del tamaño de la pirámide de Giza se dirigen hacia la Tierra, ¿son peligrosos?

Cultura Pop
¿Qué está pasando con el Sol? El motivo por el que hubo una tormenta solar y auroras boreales
3 mins

¿Qué está pasando con el Sol? El motivo por el que hubo una tormenta solar y auroras boreales

Cultura Pop
¿Habrá otra tormenta solar como la que causó auroras boreales? Esto dice la ciencia
3 mins

¿Habrá otra tormenta solar como la que causó auroras boreales? Esto dice la ciencia

Cultura Pop
Restos de un cohete podrían reingresar pronto a la Tierra: cuándo y dónde ocurrirá (y si son peligrosos)
2 mins

Restos de un cohete podrían reingresar pronto a la Tierra: cuándo y dónde ocurrirá (y si son peligrosos)

Cultura Pop
La belleza del Cometa Diablo: Las fotos y videos más sorprendentes de su paso ‘cerca’ de la Tierra
3 mins

La belleza del Cometa Diablo: Las fotos y videos más sorprendentes de su paso ‘cerca’ de la Tierra

Cultura Pop

¿Por qué los planetas se alinean?

En realidad, los también llamados desfiles cósmicos son más bien una ilusión óptica que sucede debido a la posición relativa de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Hay que recordar que cada planeta tiene su propia velocidad y trayectoria. De vez en cuando, sus posiciones parecen alinearse desde la perspectiva de un observador en la Tierra, sin que realmente se hayan formado de tal manera en el espacio exterior.

Este espectáculo se debe a la geometría del sistema solar y no tiene ningún efecto significativo en la Tierra o en los planetas mismos.

Si bien es un fenómeno que ocurre varias veces al año, la visibilidad de los planetas alineados suele cambiar. En esta ocasión, el espectáculo permitirá ver 6 de ellos, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Sistema solar
Sistema solar
Imagen Getty Images

¿Cuánto tiempo dura la alineación de los planetas?

La alineación planetaria no es un evento instantáneo; los planetas estarán visibles en el cielo antes del amanecer durante varias semanas. La mejor oportunidad para observarlos depende del lugar en el que cada quien se encuentre.

PUBLICIDAD

¿Cuándo es la próxima alineación planetaria?

Como se mencionó, las alineaciones planetarias son sucesos comunes, por lo que no hay que esperar mucho para la siguiente, que será el 28 de agosto y verá el ‘desfile’ de Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno.

Imagen Getty Images


¿Te emociona la próxima alineación planetaria? Cuéntanos en los comentarios si harás algo especial para ver el ‘desfile’ de Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Relacionados:
Galaxias, Meteoritos y PlanetasEspacio exteriorPlanetaSistema SolarAstronomía

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD