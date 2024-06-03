La estrella T Coronae Borealis explotará y tendrá un brillo sin igual: Cuándo y cómo verla

Video El Sol lanzó la llamarada más grande en décadas y fue captada por la NASA, ¿afectará la Tierra?

En el espacio exterior se pueden apreciar eventos únicos como el nacimiento de estrellas. Los expertos han asegurado que pronto una de ellas será tan brillante que será visible a simple vista desde la Tierra. Aquí te lo explicamos.

La estrella T Coronae Borealis explotará y será visible a simple vista: NASA lo explica

De acuerdo con el portal de la NASA, se trata de la estrella T Coronae Borealis, ubicada en la constelación de la Corona Boreal, la cual está a punto de explotar debido a su nacimiento, un fenómeno conocido científicamente como nova.

Las novas han formado parte del espacio exterior desde siempre. La prueba más fiel es que a lo largo de los años, los científicos han encontrado nuevas estrellas en el cielo que antes no estaban allí, lo cual es lo que advierten que pasará próximamente.

La T Coronae Borealis se encuentra en la constelación con forma de herradura llamada Corona Borealis, a unos 3,000 años luz de la Tierra. Solo se conocen 10 de estas novas repetidoras en la Vía Láctea.

De acuerdo con la Universidad de Colorado, T Coronae Borealis, también conocida como T CrB, brilló por última vez en 1946 y antes en 1866. En ambas ocasiones, antes de explotar, se volvió más brillante y luego su brillo disminuyó justo antes de la explosión.

Lo que hace especial la llegada de esta nova es que la estrella será visible a simple vista una vez que explote, convirtiéndose en un evento astronómico único y emocionante para los amantes de la astronomía.

Una vez que su brillo alcance su punto máximo, podrá verse durante varios días y poco más de una semana con binoculares antes de que vuelva a atenuarse.

Respecto al día en que la nova haga su aparición en el cielo, aún se desconoce. Los informes de la NASA indican que podría aparecer entre junio y septiembre de este año, por lo que solo resta estar atentos a la información de la agencia espacial en las redes sociales.