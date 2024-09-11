Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible

Video Si un asteroide impactara con nuestro planeta, ¿hay posibilidad de sobrevivir? Estas películas responden

Este 2024 se han presentado diversos fenómenos astronómicos, como el paso del Cometa Diablo o el Eclipse Solar Total, y a poco más de mitad de año aún quedan algunos de ellos que también son importantes de destacar, como la aparición de un cometa único.

Cometa C/2023 A3

: ¿Cuáles son los días dondé podrá verse en el cielo?

Se trata del cometa C/2023 A3, o también conocido como C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS, el cual, de acuerdo con expertos, estaría pasando cerca de la Tierra y sería visible en otoño. Según el portal 'Space.com', este cuerpo celeste fue visto por primera vez en el Observatorio de la Montaña Púrpura de China en 2023.

Su relevancia recae en que, en julio, el astrónomo Zdeněk Sekanina explicó en un artículo titulado 'Final Inevitable del Cometa Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3)' que en su observación encontró que el cometa estaba en una fase avanzada de fragmentación, es decir, que podía romperse en diversos fragmentos en poco tiempo.

No obstante, dos meses después, el cuerpo C/2023 A3 continúa orbitando en una sola pieza, lo cual impresionó a todos. Próximamente, estaría pasando a 58.6 millones de kilómetros del Sol, distancia que podría desintegrar el cometa, pero si sobrevive, es posible que sea visible.

La revista 'BBC Sky at Night' afirma que, si bien las posibilidades de que no se desintegre son bajas, de continuar en una pieza, podría volverse un espectáculo único debido a la belleza de su cola.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) Imagen Gerald Rhemann

"Si C/2023 A3 se comporta como se predice, su coma y el muñón de cola adyacente deberían hacerse visibles a medida que oscurezca, pero su gloria máxima no se alcanzará hasta que caiga la verdadera oscuridad".



De continuar avanzando en el espacio, se estima que será visible en el cielo en la madrugada entre el 11 y el 15 de octubre. Las personas deberán estar atentas para la observación del cometa, ya que no hay garantía de que sea visible en un día específico.

Por ahora, se desconocen los puntos exactos donde podría verse en octubre, por lo que se recomienda monitorear los medios mencionados anteriormente, ya que se especializan en el espacio exterior y sus componentes.

Existen diversos consejos para avistar cometas, y estos son algunos que debes tomar en cuenta si esperas la llegada de C/2023 A3.

Imagen The Grosby Group y Gerald Rhemann

Recomendaciones para ver el cometa C/2023 A3

Para iniciar, lo mejor es buscar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada del horizonte, especialmente en el norte de América. Así podrías verlo a simple vista, pero se recomienda contar con un telescopio para apreciarlo mucho mejor.

Las aplicaciones como Sky Tonight y Comet Pons-Brooks permiten seguir el recorrido de los cometas en el cielo, facilitando su localización si es que no sabes mucho respecto al tema de la astronomía y la observación de cuerpos celestes.