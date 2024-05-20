El cielo de España y Portugal se ilumina de azul en plena noche: ¿Fue un meteorito o un cometa?

Video Joven graba la caída de un meteorito sin querer y es impactante: "El mejor video de su vida"

En la noche del sábado 18 al domingo 19 de mayo, un espectacular fenómeno astronómico capturó la atención de los habitantes de España y Portugal.

Lo que algunos identificaron como una "bola de fuego azul" cruzó el cielo en la Península Ibérica, dejando una estela brillante tras él, similar a la de un cometa.

¿Qué fue lo que iluminó de azul el cielo de España y Portugal? ¿Fue un meteorito o un cometa?

Aunque algunos lo identificaron como un meteorito, lo que cruzó el cielo esa noche fue en realidad un pedazo de cometa.

El objeto, de origen cometario, medía aproximadamente 20 centímetros y atravesó la atmósfera a una velocidad asombrosa de 45 kilómetros por segundo. Comenzó su fase luminosa a unos 100 kilómetros sobre Cáceres y se extendió hasta unos 45 kilómetros al noroeste de Oporto.

El cambio de luz fue notorio, pues era de noche cuando de repente un estallido de luz iluminó el cielo con gran intensidad, en medio de la trayectoria del pedazo de meteorito .

Este fenómeno, conocido como superbólido, es poco común debido a su tamaño y trayectoria rasante. Aunque popularmente se le llama "meteorito", técnicamente solo se aplica ese término a los fragmentos que llegan a la Tierra.

@mvrgimurgielejido Gracias por compartir y seguidme❤️✅Meteoro visto en los cielos de España y Portugal. Esto es una locura. Los primeros informes afirman que el destello azul podría verse atravesando el cielo nocturno a lo largo de cientos de kilómetros. Por el momento no se ha confirmado si impactó contra la superficie terrestre, sin embargo algunos reportes dicen que pudo haber caído cerca de la localidad de Castro Daire. Otros informes dicen que estaba más cerca de Pinheiro. ♬ sonido original - Termas Romanas Murgi

¿En dónde fue visto el pedazo de cometa que iluminó el cielo de azul?

Aunque su destino final fue Portugal, también fue avistado en varias regiones de España, incluyendo Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Galicia.

Las redes sociales se inundaron de fotos y videos virales que mostraban este impresionante evento.

Crazy footage of a Meteor passing over Portugal and Spain pic.twitter.com/PehZfcqQk2 — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) May 19, 2024

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes sociales ante el pedazo de cometa que iluminó el cielo de azul?

Muchos internautas compartieron grabaciones y fotos del pedazo de cometa en redes sociales como X y TikTok, convirtiéndolo en uno de los temas más comentados del fin de semana.

La mayoría reaccionó impactado y maravillado ante tal fenómeno natural tan imprevisto.

¿Es peligroso este pedazo de cometa para la Tierra?

A pesar de que logró teñir el cielo de azul con una luz brillante por unos segundos, este pedazo de cometa no representa un peligro para nuestro planeta, ya que no llega a estrellarse en él (ni siquiera a rozar la superficie terrestre), sino que se desintegra en la atmósfera.