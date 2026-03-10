ViX MicrO De Tripas Corazón: no hay nada más sincero que el amor de un taquero y esta micronovela lo muestra Entre los estrenos de ViX MicrO de marzo hay una micronovela con un triángulo amoroso ‘muy sabroso’: De Tripas Corazón. Te contamos todos los detalles.



Nada como un romance ‘sazonado’ con intrigas, pasión y mucho amor. Es el tipo de historia que vimos en el microdrama Este Chile Sí Pica y ahora lo disfrutaremos en la nueva micronovela De Tripas Corazón.

De Tripas Corazón: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela De Tripas Corazón se estrena el martes 10 de marzo y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

De Tripas Corazón: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Dos herederos de una tradicional taquería, criados entre el aroma de las tortillas calientitas y el chisporroteo de la carne al fuego, ven peligrar su patrimonio luego de una fuerte discusión con la dueña del local en donde está su restaurante.

Sin embargo, lo que inició como un conflicto de negocios, pronto se transforma en un intenso triángulo amoroso marcado por la pasión y el orgullo, pues ambos se enamoran de esta mujer. En cuanto a ella, sucumbe a los encantos de uno de los jóvenes y decide asociarse con él.

Los protagonistas tendrán que sortear los enredos del corazón, mientras atienden a la clientela y sacan a flote el negocio familiar, demostrando que no hay sentimiento más honesto que el de un taquero que entrega su corazón con la misma dedicación con la que prepara cada taco.

El elenco de la micronovela De Tripas Corazón