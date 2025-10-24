ViX MicrO

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela

ViX MicrO tiene un nuevo y adictivo estreno: Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde, una historia ideal para verla en tu dispositivo móvil, pues es emocionante y los capítulos son muy breves.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0

Dicen que para el amor no hay edad y así como en la micronovela Amor en LA Mayor vimos a una pareja que se llevaban varios años entre sí, en el microdrama Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde presenciaremos un romance de este tipo.

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El microdrama se estrena este 24 de octubre. Puedes ver la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

Si quieres disfrutar antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde, microdrama de ViX MicrO
Imagen ViX MicrO

¿De qué trata la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde?

Ivonne González es una hábil vendedora que está buscando un ascenso en su trabajo. Aunque tiene mucha experiencia laboral, esta mujer de casi 40 años deberá cumplir un importante requisito: regresar a la universidad para concluir sus estudios.

Ella no le teme a los retos, pero jamás se imaginó lo que implicaría entrar a un salón lleno de alumnos centennials, quienes son muy diferentes a los jóvenes de su generación.

Protagonista de la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde
Imagen ViX MicrO


En su opinión, la principal diferencia con los millennials es que sus compañeros de clase creen merecerlo todo y no tienen ninguna aspiración que no sea pasarla bien y obtener su título lo antes posible.

La situación se complica aún más cuando conoce a Sandro, un guapo y soñador profesor que la deja flechada. Él da clases en la universidad solo porque necesita dinero para pagar la cuota alimenticia de su hijo, pero sus intereses son otros.

Galán de la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde
Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde

El microdrama Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde está protagonizado por talentosos actores y actrices:

Personajes de la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde
Imagen ViX MicrO
