Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela
ViX MicrO tiene un nuevo y adictivo estreno: Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde, una historia ideal para verla en tu dispositivo móvil, pues es emocionante y los capítulos son muy breves.
Descarga ya la app de ViX y disfruta Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde, así como todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Dicen que para el amor no hay edad y así como en la micronovela Amor en LA Mayor vimos a una pareja que se llevaban varios años entre sí, en el microdrama Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde presenciaremos un romance de este tipo.
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela
El microdrama se estrena este 24 de octubre. Puedes ver la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).
Si quieres disfrutar antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).
¿De qué trata la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde?
Ivonne González es una hábil vendedora que está buscando un ascenso en su trabajo. Aunque tiene mucha experiencia laboral, esta mujer de casi 40 años deberá cumplir un importante requisito: regresar a la universidad para concluir sus estudios.
Ella no le teme a los retos, pero jamás se imaginó lo que implicaría entrar a un salón lleno de alumnos centennials, quienes son muy diferentes a los jóvenes de su generación.
En su opinión, la principal diferencia con los millennials es que sus compañeros de clase creen merecerlo todo y no tienen ninguna aspiración que no sea pasarla bien y obtener su título lo antes posible.
La situación se complica aún más cuando conoce a Sandro, un guapo y soñador profesor que la deja flechada. Él da clases en la universidad solo porque necesita dinero para pagar la cuota alimenticia de su hijo, pero sus intereses son otros.
El elenco de la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde
El microdrama Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde está protagonizado por talentosos actores y actrices:
- Elba Jimenez
- Diego Otero
- José Alberto Barajas (también lo vimos como el galán de la micronovela Dos Cocineros contra Su Destino)
- Thiago Torre
- Jorge Alberto Suárez
- Melanie Garibay
- Stephanie Lozano
- Mirta Irene