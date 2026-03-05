ViX MicrO De Pordiosero a Millonario: conquistar a una joven rica no será fácil, pero no se rendirá Si te gustó el microdrama Mi Vagabundo Perfecto, que tiene una historia donde el dinero amenaza al romance, entonces te encantará la nueva micronovela De Pordiosero a Millonario.



Descarga ya la app de ViX y disfruta De Pordiosero a Millonario y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video De Pordiosero a Millonario: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Hay muchos tipos de romances y los que nacen entre dos personas que pertenecen a mundos diferentes son cautivadores, pues deben vencer muchos obstáculos. Así lo vimos en el microdrama Isadora La Usurpadora y ahora lo disfrutaremos en la micronovela De Pordiosero a Millonario.

De Pordiosero a Millonario: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

PUBLICIDAD

La micronovela De Pordiosero a Millonario se estrena el jueves 5 de marzo y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta antes una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.



Micronovela De Pordiosero a Millonario Imagen ViX MicrO

De Pordiosero a Millonario: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Mario es un joven de origen humilde, quien se gana la vida limpiando parabrisas en la calle. Su vida da un giro cuando de manera fortuita, en un encuentro que él siente como mágico, conoce a Mafer.

Aunque la joven pertenece a un mundo muy diferente al suyo, pues es rica y está acostumbrada a los lujos, la vida le tiene preparada una sorpresa: su boda con Sorullo (un hombre ambicioso y manipulador) se cancela de forma inesperada y eso le ofrece a Mario una posibilidad de conquistarla.

Pero el camino no será tan fácil, pues tendrá que afrontar secretos familiares, peligros ocultos y muchos prejuicios. Con su sencillez y valentía, el protagonista luchará por demostrar que su amor por Mafer es real.

El elenco de la micronovela De Pordiosero a Millonario

Conoce a los talentosos actores y actrices que conforman el elenco del microdrama De Pordiosero a Millonario: