ViX MicrO La Venganza de Las TóxicXs: hermosas y letales, se desquitarán de los hombres que las pisotearon Así como lo vimos en el microdrama 3x1: Tres Esposas para un Marido, las mujeres ya no están dispuestas a dejarse aplastar y lo mismo ocurre en la nueva micronovela La Venganza de Las Tóxicas.



Descarga ya la app de ViX y disfruta La Venganza de Las TóxicXs y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video La Venganza de Las TóxicXs: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

No hay nada más emocionante que una historia en donde las mujeres se empoderan y toman las riendas de su vida, luego de estar sometidas a los caprichos de los hombres.

Este tipo de trama lo disfrutamos en algunas micronovelas como El Regreso de la Heredera Fugitiva y también en Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno. Ahora llega el estreno del emocionante microdrama La Venganza de Las TóxicXs.

PUBLICIDAD

La Venganza de Las TóxicXs: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela La Venganza de Las TóxicXs se estrena el martes 24 de febrero y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (para celular y tablet).

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela La Venganza de Las TóxicXs Imagen ViX MicrO

La Venganza de Las TóxicXs: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Un grupo de mujeres trabaja en un cantabar llamado El Zumbido, en una ciudad del norte de México. Aunque el empleo es agotador, su sueldo les da para vivir y se aferran a las pequeñas alegrías de la vida para sobrellevar cada día.

Sin embargo, su situación cambia cuando un violento y desalmado capo (líder criminal) llega a la región y rompe con la poca paz que había en el lugar. Las chicas pasan de tener un trabajo común a ser prácticamente esclavas de hombres que son verdadera escoria.

Cansadas de permanecer sumisas y soportar humillaciones, vejaciones y violencia, las mujeres recurren a la hechicería para enfrentar la brutalidad masculina y liberarse de sus verdugos.

Sin embargo, lo que inicia como una desesperada lucha por la supervivencia se convertirá en una oscura rebelión alimentada por la rabia y la necesidad de justicia (o de venganza). El odio y el poder harán que todo se salga de control y pondrán en peligro aquello que les importa a estas chicas.

PUBLICIDAD

El elenco de la micronovela La Venganza de Las TóxicXs