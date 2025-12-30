ViX MicrO Me Haces Gritar Más Que un Gol: romance, rivalidad en la cancha ¡y hasta problemas con la mafia! ViX MicrO cierra sus estrenos de diciembre con una romántica y emocionante micronovela en donde un amor prohibido enfrentará todo tipo de obstáculos, incluida la mafia: Me haces Gritar Más Que un Gol.



Video Me Haces Gritar Más Que un Gol: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Algunas relaciones te salvan en más de una manera (como lo vimos en el microdrama Pedí una Esposa a Domicilio) y algo similar ocurre en la nueva micronovela Me Haces Gritar Más Que un Gol, solo que en una situación mucho más peligrosa.

Me Haces Gritar Más Que un Gol: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

El microdrama Me Haces Gritar Más Que un Gol se estrena el martes 30 de diciembre y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con Android o iOS).

Me Haces Gritar Más Que un Gol: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

La trama de la micronovela Me Haces Gritar Más Que un Gol gira en torno a un amor prohibido, pues una estrella del futbol femenil se enamora de un guapo y joven delantero de otro equipo.

Sin embargo, esta no es una historia como cualquiera, porque más allá de romance y corazones rotos, la futbolista está atrapada en un peligroso juego de apuestas y la mafia la persigue. ¿Su nuevo amor podrá hacer algo para salvarla?

