Con Sangre en las Manos: un microdocumental sobre cuatro asesinos seriales crueles y despiadados
Además de las micronovelas de este mes, ViX MicrO te ofrece dos microdocumentales; uno de ellos es Con Sangre en las Manos, un contenido true crime que te hará estremecer.
Este mes, ViX MicrO agrega a su catálogo dos microdocumentales: A Puerta Cerrada Regional (ya disponible en la app de ViX, gratis y completo) y el nuevo microcontenido Con Sangre en Las Manos.
Con Sangre en las Manos: fecha de estreno y dónde ver gratis y completo el microdocumental
El microdocumental Con Sangre en las Manos se estrena el jueves 19 de febrero y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (disponible para celular y tablet).
También puedes disfrutar una probadita de este microcontenido con los primeros cinco capítulos, que se publicarán en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.
Con Sangre en las Manos: ¿de qué trata el nuevo microdocumental de ViX MicrO?
En este microdocumental, Danielle Lefaure nos guía a través de un recorrido por algunas de las historias más inquietantes de la criminología actual. Con un estilo claro y accesible, nos invita a conocer el trasfondo de personajes que, desafortunadamente, obtuvieron fama por sus brutales actos.
En Con Sangre en las Manos se nos presentan cuatro casos que marcaron la memoria colectiva:
- El Monstruo de Ecatepec
- El Demonio de Kobe
- La Degolladora de Chimalhuacán
- El Descuartizador de Chihuahua
El microdocumental Con Sangre en las manos nos ofrece un vistazo de la complejidad de la mente criminal y la manera en que impacta en la sociedad; no para glorificar la violencia, sino para comprenderla y aprender de ella.