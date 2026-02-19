ViX MicrO Con Sangre en las Manos: un microdocumental sobre cuatro asesinos seriales crueles y despiadados Además de las micronovelas de este mes, ViX MicrO te ofrece dos microdocumentales; uno de ellos es Con Sangre en las Manos, un contenido true crime que te hará estremecer.



Video Con Sangre en las Manos: disfruta el episodio 0 del microdocumental

Este mes, ViX MicrO agrega a su catálogo dos microdocumentales: A Puerta Cerrada Regional (ya disponible en la app de ViX, gratis y completo) y el nuevo microcontenido Con Sangre en Las Manos.

Con Sangre en las Manos: fecha de estreno y dónde ver gratis y completo el microdocumental

El microdocumental Con Sangre en las Manos se estrena el jueves 19 de febrero y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

También puedes disfrutar una probadita de este microcontenido con los primeros cinco capítulos, que se publicarán en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Con Sangre en las Manos: ¿de qué trata el nuevo microdocumental de ViX MicrO?

En este microdocumental, Danielle Lefaure nos guía a través de un recorrido por algunas de las historias más inquietantes de la criminología actual. Con un estilo claro y accesible, nos invita a conocer el trasfondo de personajes que, desafortunadamente, obtuvieron fama por sus brutales actos.

En Con Sangre en las Manos se nos presentan cuatro casos que marcaron la memoria colectiva:

El Monstruo de Ecatepec

El Demonio de Kobe

La Degolladora de Chimalhuacán

El Descuartizador de Chihuahua