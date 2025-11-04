Pedí una Esposa a Domicilio: ¿aceptarías casarte con un desconocido para salvar una herencia?

Video Pedí una Esposa a Domicilio: disfruta el episodio 0

Las historias en donde el amor y el dinero se mezclan (como en la micronovela La Doble Vida del Millonario sin Memoria) son de las más emocionantes, pues los protagonistas están dispuestos a todo con tal de volverse ricos.

Con esta premisa llega el microdrama Pedí una Esposa a Domicilio. Te contamos de qué trata, cuándo se estrena y más.

Pedí una Esposa a Domicilio: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El microdrama Pedí una Esposa a Domicilio se estrena este 4 de noviembre y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

Y si quieres disfrutar antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Pedí una Esposa a Domicilio Imagen ViX MicrO

¿De qué trata la micronovela Pedí una Esposa a Domicilio?

Andrea es una guapa joven que trabaja como repartidora de una app. Su empleo la lleva a recorrer la ciudad y conocer todo tipo de personas.

Mientras se esfuerza por salir adelante y cumplir sus sueños, la vida le pone enfrente una oferta inesperada: un influencer fitness —que además es millonario— le propone casarse con él para ayudarlo a no perder su herencia. Pero, ¿qué obtendrá Andrea si acepta este curioso trato?

Protagonista Pedí una Esposa a Domicilio Imagen ViX MicrO

El elenco del microdrama Pedí una Esposa a Domicilio

Ellos son los actores que protagonizan la micronovela Pedí una Esposa a Domicilio.

Haniel Usla

Diego Piña

Julián Soto

José Orozco

Sandra Benhumea (a quien vimos en la micronovela Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra )

) Juan Ángel Esparza

Gia Franceschi

Luis Enrique Duval (quien también actúa en el microdrama Vivir por Última Vez)