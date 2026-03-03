ViX MicrO Mi Vagabundo Perfecto: una peculiar venganza la llevará a encontrar el amor verdadero Durante el mes de marzo ViX MicrO estrena siete nuevas micronovelas y la primera de ellas es Mi Vagabundo Perfecto, te contamos de qué trata.



Video Mi Vagabundo Perfecto: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX Micro

Las relaciones que surgen de forma inesperada y fuera de lo común son muy emocionantes, como lo vimos en el microdrama ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco! En la nueva micronovela Mi Vagabundo Perfecto el amor nace luego de una curiosa revancha.

Mi Vagabundo Perfecto: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela Mi Vagabundo Perfecto se estrena el martes 3 de marzo y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

Micronovela Mi Vagabundo Perfecto Imagen ViX MicrO

Mi Vagabundo Perfecto: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Cuando descubre que su prometido le fue infiel, una mujer rica y acostumbrada a una vida aparentemente perfecta planea una venganza muy particular: casarse con el primer vagabundo que se cruce por su camino.

Lo que inicia como un acto impulsivo y escandaloso, que la margina de su círculo social, pronto se convertirá en una serie de enredos, graciosas ocurrencias, miradas cariñosas y choques culturales.

En medio del rechazo de su familia y amigos, ella descubre que ese hombre humilde guarda una gran nobleza y fortaleza que la cautivan. Su absurdo matrimonio se convierte en una historia de amor verdadero y la lleva a descubrir que la vida puede ser mucho más divertida y sencilla si está dispuesta a dejar de lado los prejuicios y expectativas ajenas.

El elenco de la micronovela Mi Vagabundo Perfecto

El microdrama Mi Vagabundo Perfecto cuenta con un gran reparto, con actores y actrices de gran talento: