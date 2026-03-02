ViX MicrO Estrenos de ViX MicrO en marzo: romance, traición y mucha emoción en las micronovelas de este mes Cada mes, ViX MicrO te ofrece nuevas micronovelas que son perfectas para ver en tu celular o tablet, gracias a su formato vertical y sus capítulos de menos de 2 minutos. Estos son los estrenos de marzo.



Las micronovelas de ViX MicrO que se estrenan en marzo en la app de ViX

Durante el mes de marzo, ViX MicrO estrena siete microdramas. Todos estarán disponibles gratis y completos en la app de ViX, para que los disfrutes en cualquier momento y lugar.

Mi Vagabundo Perfecto: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: martes 3 de marzo.

Luego de descubrir la amarga traición de su prometido, una mujer de la alta sociedad —acostumbrada a aparentar una vida perfecta— decidirá vengarse de una manera escandalosa e inesperada: casándose con el primer vagabundo que se cruza en su camino.

Lo que comienza como un acto impulsivo y un deseo de venganza, pronto se transforma en una situación de divertidos enredos que desafían las rígidas normas de su mundo de alcurnia.

A pesar del rechazo de su círculo social y del choque entre dos mundos opuestos, ella descubre que ese hombre humilde guarda una nobleza y una fuerza interior capaces de derrumbar prejuicios. Lo que parecía un matrimonio absurdo se transforma en una historia de amor verdadero.

Micronovela Mi Vagabundo Perfecto Imagen ViX MicrO

De Pordiosero a Millonario: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: jueves 5 de marzo.

Mario es un joven humilde que se gana la vida limpiando parabrisas en las calles de la ciudad. Su vida transcurre como siempre, hasta que un encuentro fortuito cambiará su destino.

En lo que él percibe como un encuentro mágico, conoce a Mafer y se enamora de ella. Sin embargo, la chica proviene de un mundo completamente diferente al suyo: es rica y vive rodeada de lujos y comodidades.

Sin embargo, a veces la vida es caprichosa y le tiene preparada a Mario una sorpresa: la vida de Mafer con Sorullo (un hombre ambicioso y manipulador) se cancela de forma inesperada. Esto abre una posibilidad para que el joven conquiste a la chica que le robó el corazón.

Micronovela De Pordiosero a Millonario Imagen ViX MicrO

De Tripas Corazón: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: martes 10 de marzo.

Dos herederos de una tradicional taquería tienen un desacuerdo con la dueña del local, pero la historia da un giro inesperado: ambos se enamoran de ella y se ven envueltos en una batalla por conquistar su corazón.

Esta rivalidad se ve marcada por la pasión y el orgullo familiar. El candente triángulo amoroso se ‘sazona’ con miradas furtivas, celos y momentos que mezclan la intensidad del deseo con la ternura del amor verdadero.

Pronto, la mujer sucumbe a la fuerza del romance y decide asociarse con uno de los hombres. La historia se transforma en una celebración de la pasión, la tradición y la magia que solo un buen taco puede inspirar.

Micronovela De Tripas Corazón Imagen ViX MicrO

Me Enamoré de Mi Delivery: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: martes 17 de marzo.

La protagonista de esta historia es una asesora financiera, quien es considerada la viva imagen de la prudencia y el control de gastos. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito esconde un secreto: es adicta a las compras por Internet.

Curiosamente, esto la conduce al amor, pues un día se encuentra con el repartidor de su zona: un hombre sencillo, espontáneo y encantador que despierta en ella una pasión genuina e incontrolable.

Sin embargo, su propia madre se interpondrá en su camino, pues está empecinada en casarla con un millonario, aun sabiendo que ese hombre solo la ve como un trofeo y no siente nada por ella.

Micronovela Me Enamoré de Mi Delivery Imagen ViX MicrO

Gerencia de Sueños Guajiros: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: jueves 19 de marzo.

Juan David heredó el puesto de gerente de sueños guajiros de su padre, sin imaginar que esto sería más un dolor de cabeza que un privilegio. La sombra del legado paterno lo persigue a cada paso y le recuerda que debe estar a la altura de lo que su papá dejó.

Sin embargo, su situación es complicada: lo han relegado al sótano 4 de la Secretaría de Subconsciente y Sueños (SSS). Él y su equipo están en el fondo de la burocracia más olvidada del mundo onírico.

Con recursos mínimos, trámites que nunca se completan y un presupuesto raquítico, se esforzará por cumplir su misión: dar forma a los sueños que parecen imposibles.

Micronovela Gerencia de Sueños Guajiros Imagen ViX MicrO

La Vida Oculta de un Millonario: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: martes 24 de marzo.

Federico siempre fue objeto de burlas y desprecio por su aspecto, que no era precisamente el de un galán. Por si fuera poco, fue dado por muerto luego de un terrible accidente provocado por la ambiciosa Delia.

Pero nadie imaginó que Federico regresaría convertido en un millonario poderoso, decidido a ajustar cuentas con quienes lo traicionaron y a reclamar la vida que siempre mereció.

La única que siempre lo quiso e incluso lo esperó fue Patricia, su amor de la infancia. Sin embargo, Delia, consumida por la avaricia y el miedo a perderlo todo, está dispuesta a destruirlos a ambos.

Micronovela La Vida Oculta de un Millonario Imagen ViX MicrO

Intrusa Enamorada: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: martes 31 de marzo.

Claudia comienza a trabajar como sirvienta en una lujosa casa, pero en realidad no es un simple empleo: ella se infiltró ahí para robar todo lo que pudiera y así poder pagar el tratamiento médico de su madre.

No obstante, sus planes se ven amenazados por situaciones inesperadas: la familia la recibe con afecto, la niña de la casa es encantadora con ella y la ve como amiga, y el viudo dueño de todo es un hombre fuerte y bondadoso que despierta en ella sentimientos que lo complican todo.

La joven comienza a cuestionar su propósito, pero su cómplice, Nacho, no permitirá que se desvíe tan fácil del camino.

Micronovela Intrusa Enamorada Imagen ViX MicrO

¿Qué son las micronovelas de ViX MicrO y cómo puedo verlas completas y gratis?

Las micronovelas o microdramas de ViX MicrO son una nueva forma de disfrutar contenido entretenido, interesante y que te engancha desde el primer momento. Son perfectas para verlas en tu celular o tableta, gracias a su formato vertical y a sus episodios de menos de dos minutos de duración.