La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: La micronovela donde el amor sí entra por el estómago
El microdrama La Cocinera Que Conquistó Al Presidente se estrena este 26 de septiembre. Te contamos de qué trata, qué actores conforman su elenco y más.
Este 26 de septiembre llega una nueva micronovela a la app de ViX: La Cocinera Que Conquistó Al Presidente. Entérate de qué trata, qué actores están en el reparto y más detalles.
La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: De qué trata esta micronovela
La trama se desarrolla en las cocinas de nada más y nada menos que la Presidencia de México. Ahí, una talentosa chef comienza a trabajar y sus deliciosos platillos (y su belleza) conquistan al enigmático y guapo Presidente del país.
Esto desata una relación que al inicio parece inocente, pero también es prohibida. Lo que comienza como un secreto, rápidamente se convierte en un romance de alto riesgo que incluso tendrá repercusiones políticas y diplomáticas a nivel internacional.
¿Qué harán los protagonistas? ¿Elegirán el amor por encima de sus obligaciones o sacrificarán su relación para cumplir con sus deberes?
Los actores que conforman el elenco de la micronovela La Cocinera Que Conquistó Al Presidente
Este micronovela tiene un reparto lleno de talento y galanura:
- Priscila Valverde (quien participó en La Casa De Los Famosos México 3)
- Carlos Pohls
- Rubén Guevara
- Ariadne Fova
- Karla Garrido
- Svetko Vladich
- Sebastián Torres
- Fernando Landart
- Montserrat Ángeles
Dónde y cómo ver completa la micronovela La Cocinera Que Conquistó Al Presidente
Para ver La Cocinera Que Conquistó Al Presidente gratis tienes dos opciones, ambas muy sencillas.
Puedes disfrutar la micronovela completa en la app de ViX, disponible para celular y tablet. También puedes ver una probadita de la historia con los cinco primeros episodios, los cuales se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).