La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: La micronovela donde el amor sí entra por el estómago

El microdrama La Cocinera Que Conquistó Al Presidente se estrena este 26 de septiembre. Te contamos de qué trata, qué actores conforman su elenco y más.

Vanessa Mena
Por:Vanessa Mena
Video La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: Disfruta el episodio 0

ViX MicrO está revolucionando la manera de disfrutar historias, gracias a su formato vertical, con capítulos breves y, por supuesto, historias que te enganchan de principio a fin.

Este 26 de septiembre llega una nueva micronovela a la app de ViX: La Cocinera Que Conquistó Al Presidente. Entérate de qué trata, qué actores están en el reparto y más detalles.

La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: De qué trata esta micronovela

La trama se desarrolla en las cocinas de nada más y nada menos que la Presidencia de México. Ahí, una talentosa chef comienza a trabajar y sus deliciosos platillos (y su belleza) conquistan al enigmático y guapo Presidente del país.

Esto desata una relación que al inicio parece inocente, pero también es prohibida. Lo que comienza como un secreto, rápidamente se convierte en un romance de alto riesgo que incluso tendrá repercusiones políticas y diplomáticas a nivel internacional.

¿Qué harán los protagonistas? ¿Elegirán el amor por encima de sus obligaciones o sacrificarán su relación para cumplir con sus deberes?

Los protagonistas de La Cocinera Que Cocinó Al Presidente
Los protagonistas de La Cocinera Que Cocinó Al Presidente
Imagen ViX MicrO

Los actores que conforman el elenco de la micronovela La Cocinera Que Conquistó Al Presidente

Este micronovela tiene un reparto lleno de talento y galanura:

Dónde y cómo ver completa la micronovela La Cocinera Que Conquistó Al Presidente

Para ver La Cocinera Que Conquistó Al Presidente gratis tienes dos opciones, ambas muy sencillas.

Puedes disfrutar la micronovela completa en la app de ViX, disponible para celular y tablet. También puedes ver una probadita de la historia con los cinco primeros episodios, los cuales se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).

