La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: La micronovela donde el amor sí entra por el estómago

Video La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: Disfruta el episodio 0

ViX MicrO está revolucionando la manera de disfrutar historias, gracias a su formato vertical, con capítulos breves y, por supuesto, historias que te enganchan de principio a fin.

Este 26 de septiembre llega una nueva micronovela a la app de ViX: La Cocinera Que Conquistó Al Presidente. Entérate de qué trata, qué actores están en el reparto y más detalles.

La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: De qué trata esta micronovela

La trama se desarrolla en las cocinas de nada más y nada menos que la Presidencia de México. Ahí, una talentosa chef comienza a trabajar y sus deliciosos platillos (y su belleza) conquistan al enigmático y guapo Presidente del país.

Esto desata una relación que al inicio parece inocente, pero también es prohibida. Lo que comienza como un secreto, rápidamente se convierte en un romance de alto riesgo que incluso tendrá repercusiones políticas y diplomáticas a nivel internacional.

¿Qué harán los protagonistas? ¿Elegirán el amor por encima de sus obligaciones o sacrificarán su relación para cumplir con sus deberes?

Los actores que conforman el elenco de la micronovela La Cocinera Que Conquistó Al Presidente

Este micronovela tiene un reparto lleno de talento y galanura:

Priscila Valverde (quien participó en La Casa De Los Famosos México 3)

Carlos Pohls

Rubén Guevara

Ariadne Fova

Karla Garrido

Svetko Vladich

Sebastián Torres

Fernando Landart

Montserrat Ángeles

Dónde y cómo ver completa la micronovela La Cocinera Que Conquistó Al Presidente

Para ver La Cocinera Que Conquistó Al Presidente gratis tienes dos opciones, ambas muy sencillas.