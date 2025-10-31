Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: la micronovela con drama, terror y mucha emoción

Video Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: disfruta el episodio 0

ViX MicrO tiene microdramas para todos los gustos. Hay las clásicas historias románticas como El Precio de Haberte Amado, otras bastante divertidas como Románticos vs Rabiosos, y para cerrar octubre llega el estreno de Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado.

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: fecha de estreno y en dónde ver completa la micronovela

El microdrama se estrena el 31 de octubre. Puedes ver la micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

Si quieres disfrutar antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado, microdrama de ViX MicrO Imagen ViX MicrO

¿De qué trata la micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado?

La protagonista es una joven influencer que estaba atravesando uno de los mejores momentos de su vida: su feliz embarazo, hasta que todo dio un vuelco y se convirtió en una pesadilla.

Su esposo desaparece misteriosamente, luego de que la acompañara a una revisión de rutina con su ginecólogo.

Protagonista de la micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado Imagen ViX MicrO

Desesperada, ella hace todo lo posible por encontrarlo. En su búsqueda, se topa con un montón de secretos oscuros que no tenía ni idea de que su marido ocultaba.

Todo esto la lleva hasta un estacionamiento embrujado, en donde la situación se sale de control y su vida corre peligro.

Personajes Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado

Este nuevo microdrama de ViX MicrO tiene un gran reparto, conformado por los siguientes actores:

Alfredo Varalo

Andrés Madrigal

Guss Morales

Juan Peonas

Raquel Chaves