ViX MicrO

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: la micronovela con drama, terror y mucha emoción

Las historias de misterio y horror se han hecho presentes en ViX MicrO, como fue con la micronovela ¡Ahora Me la Pagas, Maldito! Ahora hay un nuevo microdrama con un toque de terror: Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado, así como todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).


Por:Vanessa Mena
Video Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: disfruta el episodio 0

ViX MicrO tiene microdramas para todos los gustos. Hay las clásicas historias románticas como El Precio de Haberte Amado, otras bastante divertidas como Románticos vs Rabiosos, y para cerrar octubre llega el estreno de Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado.

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: fecha de estreno y en dónde ver completa la micronovela

El microdrama se estrena el 31 de octubre. Puedes ver la micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

Si quieres disfrutar antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado, microdrama de ViX MicrO

Imagen ViX MicrO

¿De qué trata la micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado?

La protagonista es una joven influencer que estaba atravesando uno de los mejores momentos de su vida: su feliz embarazo, hasta que todo dio un vuelco y se convirtió en una pesadilla.

Su esposo desaparece misteriosamente, luego de que la acompañara a una revisión de rutina con su ginecólogo.

Protagonista de la micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado

Imagen ViX MicrO

Desesperada, ella hace todo lo posible por encontrarlo. En su búsqueda, se topa con un montón de secretos oscuros que no tenía ni idea de que su marido ocultaba.

Todo esto la lleva hasta un estacionamiento embrujado, en donde la situación se sale de control y su vida corre peligro.

Personajes Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado

Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado

Este nuevo microdrama de ViX MicrO tiene un gran reparto, conformado por los siguientes actores:

  • Alfredo Varalo
  • Andrés Madrigal
  • Guss Morales
  • Juan Peonas
  • Raquel Chaves
Villano de la micronovela Sola y Embarazada en un estacionamiento abandonado
Villano de la micronovela Sola y Embarazada en un estacionamiento abandonado
Imagen ViX MicrO
