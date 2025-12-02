ViX MicrO

Mi Guarro Llega en Tacones: un ‘junior’ recibirá una lección de la mujer que es su guardaespaldas

Los estrenos de ViX MicrO en diciembre tienen micronovelas para todos los gustos: amores prohibidos, magia y hechicería, historias super escandalosas y más. El primer microdrama que se estrena este mes es Mi Guarro Llega en Tacones.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Mi Guarro Llega en Tacones y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video Mi Guarro Llega en Tacones: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Algunos ‘niños ricos’ necesitan que la vida les de una lección, para que aprendan a valorar todo lo que tienen, tal como vimos en el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre.

En la nueva micronovela Mi Guarro Llega en Tacones ocurre algo similar: un joven que nació en ‘cuna de oro’ tendrá una nueva perspectiva de las cosas luego de trabajar a lado de su guarura, quien es una mujer que no se deja intimidar por nadie.

Mi Guarro Llega en Tacones: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

La micronovela Mi Guarro Llega en Tacones se estrena el 2 de diciembre y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con Android y iOS).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Mi Guarro Llega en Tacones: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

El protagonista es lo que se conoce como un ‘mirrey’, es decir, un joven que nació en una familia con mucho dinero, lo cual le permite vivir rodeado de comodidades y privilegios.

Sin embargo, su suerte cambia luego de que sufre una tremenda golpiza en un antro y lo dejan medio muerto.

Luego de este penoso incidente tendrá que trabajar con Virginia, una guardaespaldas mujer que no solo se encargará de protegerlo, también lo ayudará a crecer como persona mientras juntos enfrentan un camino de transformación, venganza e incluso amor.

El elenco de la micronovela Mi Guarro Llega en Tacones

El reparto del microdrama Mi Guarro Llega en Tacones está conformado por talentosos y guapos actores:

