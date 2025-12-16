ViX MicrO Lo Cacharon con la Maestra: un intenso triángulo amoroso que complicará todo en una universidad Los microdramas en donde una persona se enamora de alguien menor son de las más exitosas en ViX, por ser un tema tan polémico. Lo vimos en Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo y ahora llega la micronovela Lo Cacharon con la Maestra.



Descarga ya la app de ViX y disfruta Lo Cacharon con la Maestra y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video Lo Cacharon con la Maestra: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Así como vimos en la micronovela Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde, en el microdrama Lo Cacharon con la Maestra también hay una polémica relación que provocará todo tipo de problemas y enredos no sólo a los enamorados, también a una persona inocente.

Lo Cacharon con la Maestra: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

PUBLICIDAD

La micronovela Lo Cacharon con la Maestra se estrena el martes 16 de diciembre y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con Android y iOS).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, los cuales puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Lo Cacharon con la Maestra Imagen ViX MicrO

Lo Cacharon con la Maestra: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Alondra es una estudiante becada en una prestigiosa y exclusiva universidad. Debido a su origen humilde, todos sus compañeros la ignoran. Pero esto cambia cuando por accidente descubre a Gael, el chico más popular del campus, en una apasionada sesión de besos con una profesora.

La joven aprovecha la situación y le propone un trato a su compañero: guardará su secreto, siempre y cuando la ayude a ser una chica popular, segura y deseable para poder conquistar a Matías, el mejor amigo de Gael y uno de los galanes más codiciados de la escuela.

Lo que comienza como un simple acuerdo, se complica cuando Gael comienza a tener sentimientos por Alondra, quien no puede evitar caer ante los encantos de su nuevo amigo. Esto desata la furia de la profesora involucrada, quien no está dispuesta a perder el control de la situación y mucho menos a su joven galán.

La maestra chantajea a Gael para que se aleje de Alondra y amenaza con hacer que pierda su beca. ¿Él se alejará para proteger a Alondra o se quedará para luchar por su amor? ¿Cómo reaccionará Alondra cuando se entere de la sucia jugada de la profesora?

Protagonistas de la micronovela Lo Cacharon con la Maestra Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Lo Cacharon con la Maestra

Conoce a los talentosos y guapos actores que conforman el reparto de la micronovela Lo Cacharon con la Maestra:

PUBLICIDAD