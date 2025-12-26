ViX MicrO Mi Peor Pecado: la micronovela en donde una maestra podría perderlo todo por un amor prohibido Si te gustan las historias de amores prohibidos (como en Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo), entonces te fascinará la nueva micronovela Mi Peor Pecado.



Video Mi Peor Pecado: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX MicrO tiene fabulosos microdramas en donde los amores con una marcada diferencia de edad son los protagonistas. Lo vimos en el microcontenido Lo Cacharon con la Maestra y ahora se estrena la micronovela Mi Peor Pecado.

Mi Peor Pecado: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela Mi Peor Pecado se estrena el viernes 26 de diciembre y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con Android o iOS).

Mi Peor Pecado: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Sofía es una profesora de arte que se siente atrapada en un matrimonio gris, en donde la monotonía se instaló hasta apagar por completo el cariño.

Justo cuando siente que ya nada la emociona, descubre que Daniel —su talentoso estudiante de arte digital— despierta en ella una pasión prohibida.

Sin embargo, no todo será color de rosa, pues cuando su video íntimo se vuelve viral en Internet, su reputación y su futuro artístico se vienen abajo. Sofía y su joven galán tendrán que elegir entre el deber y un romance que desafía a la sociedad.

El elenco de la micronovela Mi Peor Pecado

La micronovela Mi Peor Pecado cuenta con un gran reparto, conoce a los actores y actrices que lo conforman: