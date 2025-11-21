Mi Esposo Es un XXX: ¿qué harías si descubrieras que tu marido hace películas para adultos?

Video Mi Esposo Es un XXX: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

No todos los matrimonios son fáciles y algunos ni siquiera son por amor, como vimos en la micronovela Pedí una Esposa a Domicilio.

Incluso hay otros en donde las personas creen conocerse, pero en realidad guardan un gran secreto. Esto es lo que ocurre en el microdrama Mi Esposo Es un XXX. Te contamos todos los detalles.

Mi Esposo Es un XXX: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

La micronovela Mi Esposo Es un XXX se estrena el 21 de noviembre y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con sistema operativo Android y iOS).

O si lo prefieres, también puedes disfrutar una probadita de la historia en las redes sociales de ViX MicrO, en donde estarán disponibles los primeros cinco capítulos: ( TikTok, Instagram y Facebook).

Mi Esposo Es un XXX: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Aunque está comprometida con un joven que le ofrece estabilidad y una vida cómoda, la protagonista de esta historia decide cancelar la boda.

Por si fuera poco, se casa de manera impulsiva con un apasionado hombre que acaba de conocer. Como era de esperarse, esto enfurece a su familia, en especial a su padre.

Lo que ella no sabe es que ese guapo y sensual caballero en realidad es un actor porno. Al descubrirlo, la joven se encontrará en una encrucijada y deberá decidir entre dejar esa relación o enfrentar el rechazo social y el desprecio de su familia.

A pesar de los prejuicios y las críticas, la protagonista optará por quedarse con su esposo y defender su relación. Su amor y su fortaleza serán tan grandes, que luchará para convertirse en una empresaria y ayudar a su marido a dejar la industria del porno.

El elenco de la micronovela Mi Esposo Es un XXX

Este emocionante microdrama de ViX MicrO está protagonizado por talentosos actores y actrices:

