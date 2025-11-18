El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: intrigas, traiciones y romance en esta micronovela

Video El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: disfruta el episodio 0

Los dramas de oficina y las traiciones entre colegas son dos temas de los que es imposible no engancharse, como ocurre con la micronovela Todo Sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno.

Si te gustan este tipo de historias, tu próximo microdrama favorito será El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome.

PUBLICIDAD

El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El microdrama El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome se estrena el 18 de noviembre. Puedes ver la micronovela gratis y completa en la app de ViX, la cual está disponible para celular y tablet.

O si quieres disfrutar antes una probadita de la historia, entonces sólo tienes que entrar a las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook), pues ahí encontrarás los primeros cinco capítulos.

Micronovela El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome Imagen ViX MicrO

Sinopsis de la micronovela El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome

Luego de que su padre falleciera en misteriosas circunstancias, Damián Rivas traza un plan para descubrir la verdad. Lo primero que hace es entrar a trabajar como mensajero en Santillán Tech, la empresa en donde el señor laboraba.

Una vez ahí, se enterará de una conspiración encabezada por Patricio, un ambicioso ejecutivo que parece no tener escrúpulos.

Mientras planea su venganza, Damián se topará con algo inesperado: comenzará a tener sentimientos por Camila, la nueva CEO de la empresa, quien está decidida a terminar con la corrupción y las malas prácticas dentro de la misma.

Entre traiciones, sabotajes y secretos familiares, ambos lucharán por obtener justicia, aunque eso signifique enfrentarse al pasado y decidir si vale la pena enamorarse.

Protagonistas de la micronovela El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome Imagen ViX MicrO

El elenco del microdrama El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome

Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto de esta micronovela de ViX MicrO:

PUBLICIDAD