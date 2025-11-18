El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: intrigas, traiciones y romance en esta micronovela
Si te gustan las historias con intrigas, conspiraciones y romance, como vimos en el microdrama El Precio de Haberte Amado, ahora llega una nueva micronovela de ViX Micro: El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome.
Descarga ya la app de ViX y disfruta El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Los dramas de oficina y las traiciones entre colegas son dos temas de los que es imposible no engancharse, como ocurre con la micronovela Todo Sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno.
Si te gustan este tipo de historias, tu próximo microdrama favorito será El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome.
El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela
El microdrama El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome se estrena el 18 de noviembre. Puedes ver la micronovela gratis y completa en la app de ViX, la cual está disponible para celular y tablet.
O si quieres disfrutar antes una probadita de la historia, entonces sólo tienes que entrar a las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook), pues ahí encontrarás los primeros cinco capítulos.
Sinopsis de la micronovela El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome
Luego de que su padre falleciera en misteriosas circunstancias, Damián Rivas traza un plan para descubrir la verdad. Lo primero que hace es entrar a trabajar como mensajero en Santillán Tech, la empresa en donde el señor laboraba.
Una vez ahí, se enterará de una conspiración encabezada por Patricio, un ambicioso ejecutivo que parece no tener escrúpulos.
Mientras planea su venganza, Damián se topará con algo inesperado: comenzará a tener sentimientos por Camila, la nueva CEO de la empresa, quien está decidida a terminar con la corrupción y las malas prácticas dentro de la misma.
Entre traiciones, sabotajes y secretos familiares, ambos lucharán por obtener justicia, aunque eso signifique enfrentarse al pasado y decidir si vale la pena enamorarse.
El elenco del microdrama El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome
Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto de esta micronovela de ViX MicrO:
- Danielle Lefaure
- Martin Peralta (a quien vimos en la micronovela Los Casi Algo: Casados por Conveniencia)
- Manuel Corta
- Diego Nava
- Berenice Mastretta
- Arturo Vazquez